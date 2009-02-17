رشد 130 درصدی مدیریت زنان در وزارت آموزش و پرورش

مهری سویزی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه هم اکنون 8 مدیر و مشاور زن در حوزه ستادی وزارت آموزش و پرورش مشغول به فعالیت هستند گفت: این در حالی است که در سالهای گذشته تنها یک مدیر زن در این وزارتخانه فعالیت می کرده و حتی در جلسه شورای معاونان یک کرسی هم برای مدیریت زنان وجود نداشته است.

بیش از540 هزار زن فرهنگی در وزارت آموزش و پرورش مشغول به کار هستند و این وزارتخانه بیشترین درصد زنان را در بین همه نهادهای دولتی کشور به خود اختصاص داده است.

مدیرکل امور زنان وزارت آموزش و پرورش، انتخاب معاونان و مدیران زن در سطح وزارتخانه را یک رنسانس و تجدید حیات علمی دانست و افزود: به هرحال تلاش دفتر امور زنان وزارت آموزش و پرورش در این زمینه نتیجه داد و امروز شاهد فعالیت مدیران زن در وزارت آموزش و پرورش که در بین تمام وزارتخانه ها بیشترین کارمند زن را به خود اختصاص داده هستیم.

بر اساس آمارهای ارائه شده از سوی سازمان سواد آموزی 88 درصد از زنان بی سواد طی 30 سال گذشته خواندن و نوشتن آموخته اند و بیشترین تعداد سوادآموزان بعد از انقلاب اسلامی را زنان تشکیل داده اند.

سویزی همچنین به رشد سواد آموزی زنان طی 30 سال گذشته اشاره کرد و گفت: قبل از انقلاب اسلامی نزدیک به 75 درصد از زنان جامعه بی سواد بودند که این رقم طی سال جاری زیر 10 درصد است و همچنین 69 درصد از دانشجویان کشور را زنان تشکیل می دهند که این نیز در نوع خود یک انقلاب و رنسانس فرهنگی در سطح آموزشی محسوب می شود.

مدیرکل دفتر امور زنان وزارت آموزش و پرورش در پایان تاکید کرد: در این مقطع زمانی که زنان در سطوح بالای تحصیلی حضور دارند اگر زمینه را برای مدیریت آنان فراهم نیاوریم به این تصور غلط و فمنیستی که در جامعه اسلامی زمینه مدیریت برای زنان هیچگاه وجود ندارد دامن زده ایم و در همین راستا دفتر امور زنان وزارت آموزش و پرورش سعی دارد زمینه مدیریت زنان در این وزارتخانه را فراهم آورد.