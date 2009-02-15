اصلاح هندسی نقاط پرحادثه خیز در کاهش تصادفات جاده ای موثر است

به گزارش خبرنگار مهر در آستانه اشرفیه، سرپرست پلیس راه گیلان ظهر یکشنبه در جلسه امداد و نجات جاده ای در شهرستان آستانه اشرفیه افزود: حضور واحدهای گشتی پلیس راه در قالب تیمهای ضربتی در محورهای حادثه خیز آستانه به کیاشهر، آستانه به لشت نشاء، برخورد قاطعانه با تخلفات حادثه ساز و نبستن کمربند ایمنی و عدم استفاده از کلاه ایمنی از دیگر عوامل تاثیرگذار در کاهش تصادفات جاده ای است.

وی متذکرشد: همچنین توجه به موضوع آموزش از طریق سازمان آموزش و پرورش، ائمه جماعات و لزوم حضور کارشناسان پلیس راه در اجتماعات مردمی و آموزش موضوعات ترافیکی ازمهمترین عوامل تاثیرگذار در حوادث جاده ای است.

فرماندهی انتظامی شهرستان آستانه اشرفیه نیز دراین نشست گفت: پلیس ضمن انجام وظایف ذاتی خود برای نتیجه گیری سریعتر و خدمات رسانی مطلوبتر به مردم در بخش آموزش با ساخت انیمیشن های ترافیک و تشکیل همیاران پلیس در بین دانش آموزان حضوری فعال و گسترده دارد.

محمد حسین کارگرنیا ادامه داد: کسب موفقیت مهار و کاهش سوانح جاده ای مستلزم تعامل و مشارکت جمعی و اراده همه ارگانهای مرتبط همچون راه و ترابری، اورژانس، هلال احمر و پلیس و... است.