بیمارستان کلاردشت به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، مشاور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ظهر یکشنبه در این مراسم گفت: طرح جامع خدمات سلامت پس از مدت ها در مجلس بازنگری شد.

دکتر حیدری افزود: این طرح کمک بسیاری برای تغییرات عمده در ساختار قوانین بهداشت در سطح کشور خواهد کرد.

وی به برنامه ریزی برای بیماران خاص و سرطانی اشاره کرد و اظهار داشت: برای ارائه خدمات مطلوب به این بیماران، خدمات رایگان ارائه می شود.

وی درباره گسترش رشته های تخصصی بیماری های خاص در کشور بیان داشت: از سال آینده به صورت بومی، دانشجویان بدون کنکور در این رشته ها جذب می شوند.

به گفته حیدری همچنین در شهرهای زیر 50 هزار نفر از سال آینده پزشک خانواده اجرایی می شود.

شهرام شکرزاده، مدیر شبکه بهداشت و درمان چالوس نیز گفت: بیمارستان کلاردشت با 3200 متر مربع زیربنا دارای بخش های بستری زنان، اطفال، مردان، اتاق عمل، زایشگاه و رادیولوژی است.

وی افزود: تاکنون 15 میلیارد ریال برای تکمیل و تجهیز بیمارستان هزینه شده است.

بخش 50 هزار نفری کلاردشت در جنوب شرقی شهرستان چالوس واقع شده است.