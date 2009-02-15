نظریه محدودیت تراکم در شهرداری ثامن مشهد تصویب نشد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد نظریه کمیسیون فنی و عمرانی شورای شهر مشهد ظهر امروز در شصت و دومین جلسه علنی شورای این شهر به دلیل یک تغییر بنیادین نیازمند فاز شناخت تایید نگردید.

رئیس کمیسیون برنامه بودجه شورای شهر مشهد در این خصوص افزود: این موضوع یک تغییر بنیادین است و در بحث یک تغییر بنیادین هم مسائل مالی و هم زیر ساختهای شناختی باید کاملا روشن باشد.

سید اسماعیل مفیدی خاطرنشان کرد: فاز صفر یا شناخت همواره مبتنی بر داده های اساسی است و چون در این خصوص هیچ اطلاعاتی در دسترس نیست بهتر است طرح دهندگان آن را پس بگیرند.

غلامرضا خواجی عضو دیگر شورای شهر اظهار داشت: مراکز معنوی یک محیط خاص می طلبد و این وضعیت مطلوب مردم مشهد نیست که در حوالی حرم مطهر مسائل تجاری بسیار پررنگ تر باشند لذا پیشنهاد می شود برای حل این معضل و توانمند ساختن قدرت مالی با دولت محترم در تهران مشاوره ای صورت گیرد.

در ادامه این مبحث شهردار مشهد بیان داشت: ورود و اجرایی شدن مبحث تراکم شهرداری ثامن نیازمند حل شدن یک مسئله کلیدی است که آن هم تامین اعتبار لازم و قوی ساختن پشتیبانی مالی است.

سید محمد پژمان تصریح کرد: ایجاد یک فضای بسیار معنوی و روحانی حوالی حرم مطهر یکی از آرمان های مثبت است و همه خواستار اثر بخش به این آرمان هستیم اما باید دانست این هدف بزرگ نیازهای بزرگی را دارد که روی این نیازمندی ها باید عمیقا کار شود.

این نظریه معادل چهارمین دستور کار شورای شهر با رای اکثریت تصویب نشد.