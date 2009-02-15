شهرداری شیراز همچنان تک محوری عمل می کند

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، زارع ظهر امروز در جلسه علنی شورا شهر شیراز در نطق پیش از دستور خود ضمن تشریح این موضوع بیان کرد: طبق قانون، شهردار منتخب شورا باید تابع مصوبات شورای شهر باشد تا همسو با سیاستهای مردمی شورا مصوبات را اجرا کند ولی امروز به نظر می رسد که شهرداری در مقابل درخواستهای شورای شهر مقاومت می کند.

وی ادامه داد: امروز هیچ عنصر نظارتی بر عملکرد شهرداران مناطق نیست و در برخی مواقع شاهد اعمال سلیقه برخی مدیران در انجام امور هستیم و از طرفی در برخی از اساسنامه های سازمانها مصوباتی دیده می شود که به طور کامل با قانون و مصوبات شورای شهر مغایرت دارد.

این عضو شورای شهر شیراز ضمن اشاره به نابسامانی برخی از حضورها در شهرداری و جابجایی مدیران نیز تاکید کرد: نابسامانی و سوء مدیریت در بهره گیری از توان تخصصی پرسنل با تجربه شهرداری، قلع و قمع بدنه کارشناسان ذیصلاح در بخشی از معاونتها و سازمانها و جابجای اتوبوسی مدیران گوشه ای از انفعالات مدیریت شهری بوده که قدرت را در انجام کارها از کارمندان سلب می کند.