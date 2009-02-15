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۲۷ بهمن ۱۳۸۷، ۱۸:۴۷

36 درصد واحدهای مسکونی روستایی زنجان مقاوم سازی شدند

36 درصد واحدهای مسکونی روستایی زنجان مقاوم سازی شدند

زنجان - خبرگزاری مهر:رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان از مقاوم سازی 36 درصد واحدهای مسکونی روستایی این استان خبرداد.

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، جعفر باباپور ظهر امروز در جمع خبرنگاران تعداد واحدهای مسکونی روستایی استان را 82 هزار و 435 واحد عنوان کرد و افزود: تاپایان امسال پنج هزار واحد مسکونی روستایی استان مقاوم سازی می شود.

وی ادامه داد: تا قبل از سال84حدود 18درصد واحدهای مسکونی روستایی استان شامل15 هزار واحد، مقاوم بودند که با اجرای طرحهای مقاوم سازی این رقم هم اکنون به29هزار و 800 واحد رسیده است.

باباپور بااشاره به اینکه طی سه سال گذشته14 هزارو 600واحد مسکونی روستایی در استان مقاوم سازی شده است یادآورشد: سهمیه استان زنجان از مقاوم سازی سالانه200 هزار واحد مسکونی روستایی در طول برنامه های چهارم و پنجم توسعه  کشور، حدود22 هزارو 300واحدتعیین شده است.

باباپور، افزود: با تشکیل دفتر نظام مهندسی روستایی، ساخت و مقاوم سازی منازل روستایی در استان توسط 241 نفر از اعضای این دفتر نظارت می شود.

باباپور،بابیان اینکه احداث و مقاوم سازی مسکن روستایی 42هزار نفر اشتغال در سال ایجاد کرده است، گفت: بهسازی مساکن روستایی از سال 84تاکنون بالغ بر یک هزارو 350میلیارد ریال وارد بخش مسکن و اقتصاد روستایی این استان کرده است.

کد مطلب 834771

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