36 درصد واحدهای مسکونی روستایی زنجان مقاوم سازی شدند

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، جعفر باباپور ظهر امروز در جمع خبرنگاران تعداد واحدهای مسکونی روستایی استان را 82 هزار و 435 واحد عنوان کرد و افزود: تاپایان امسال پنج هزار واحد مسکونی روستایی استان مقاوم سازی می شود.

وی ادامه داد: تا قبل از سال84حدود 18درصد واحدهای مسکونی روستایی استان شامل15 هزار واحد، مقاوم بودند که با اجرای طرحهای مقاوم سازی این رقم هم اکنون به29هزار و 800 واحد رسیده است.

باباپور بااشاره به اینکه طی سه سال گذشته14 هزارو 600واحد مسکونی روستایی در استان مقاوم سازی شده است یادآورشد: سهمیه استان زنجان از مقاوم سازی سالانه200 هزار واحد مسکونی روستایی در طول برنامه های چهارم و پنجم توسعه کشور، حدود22 هزارو 300واحدتعیین شده است.

باباپور، افزود: با تشکیل دفتر نظام مهندسی روستایی، ساخت و مقاوم سازی منازل روستایی در استان توسط 241 نفر از اعضای این دفتر نظارت می شود.

باباپور،بابیان اینکه احداث و مقاوم سازی مسکن روستایی 42هزار نفر اشتغال در سال ایجاد کرده است، گفت: بهسازی مساکن روستایی از سال 84تاکنون بالغ بر یک هزارو 350میلیارد ریال وارد بخش مسکن و اقتصاد روستایی این استان کرده است.