نيروي زميني نماينده كشتي ايران در مسابقات بين المللي لايپزيك آلمان

به گزارش خبرنگار" مهر" تيم كشتي آزاد نيروي زميني ارتش كه درمسابقات جام حذفي وليگ سراسري كشوردرسال 82 درخشش چشمگيري بدست آورده وتوانسته بود كاپ اخلاق جام عبدالله موحد را كسب كند، جهت حضوردرجام بين المللي لايپزيك پنج شنبه هفته آينده راهي آلمان خواهد شد.

اين رقابتهاي كه ازتورنمنتهاي معتبر بين المللي است، ازروزبيستم تا بيست وششم خرداد ماه جاري درشهرلايپزيك وبا حضور كشتي گيران صاحب نام جهان ومطرح اروپا برگزارخواهد شد.

شايان ذكراست: براي اولين باربعد از انقلاب اسلامي يك تيم ورزشي ازسوي نيروي زميني ارتش جهت حضوردريك تورنمنت بين المللي به خارج ازكشوراعزام مي شود.

اسامي نفرات اعزامي نماينده كشورمان به اين شرح مي باشد:

كشتي گيران:

-55 كيلوگرم: حسين محمد زاده/ 60- كيلوگرم: مهدي حسن رضايي/ 66- كيلوگرم: مجيد نظري/ 74- كيلوگرم: مهدي صادق نژاد/ 84- كيلوگرم: نادر ملكي، مجيد خدايي/ 96- كيلوگرم: عليرضا رباط مرادي / 120 كيلوگرم: فردين معصومي.

نفرات همراه:

سرمربي: ناصرملكي كلك آبادي مربي: غلامحسين دودمان بساطي داور: عباس جانمحمدي نماينده فدراسيون: محمد حسن صادقيان مديرتيم: مسعود اليف سرپرست: مجيد ابراهيمي همراه: محمود صفرآبادي