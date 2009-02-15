برگزیدگان نویسندگی، عکاسی وفیلم سازی بروجرد معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر در بروجرد، رضا میرزایی در حاشیه این مراسم در گفتگو با خبرنگار مهر در این شهرستان اظهار داشت: در بخشهای عکاسی محمد رضا شماعی، فیلم نامه نویسی دکتر حسین یعقوب پور، فیلمبرداری محمد عنبری، تدوین و صداگذاری عبدالرضا میرزایی، انیمیشن و داستانی و کارگرانی کامران دهناد و مستند احمد کاکاوند به عنوان نفرات برگزیده معرفی شدن

وی یادآور شد: همچنین به مناسبت ایام خجسته دهه فجر انقلاب اسلامی ایران، از 30 نفر از اعضای قدیمی و جدید این انجمن تجلیل شد.

رئیس انجمن سینمای جوانان بروجرد با بیان اینکه چهاردهمین هفته فیلم وعکس این انجمن اواخر اسفند ماه سال جاری برگزار خواهد شد، خاطر نشان کرد: در این جشنواره 30 برگزیده 23 سال فعالیت این انجمن در بروجرد به نمایش گذاشته خواهد شد.

میرزایی یادآور شد: همچنین 30 عکس برگزیده دوران فعالیت سینمایی جوانان بروجرد در چهاردهمین هفته فیلم وعکس در محل دائمی نمایشگاههای مجتمع فرهنگی هنری دکتر زرینکوب به معرض دید مردم در خواهد آمد.