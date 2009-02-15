انتقاد شدید یک نماینده از اظهار نظرها نسبت به حادثه اخیر جلوی مجلس

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، محمد دهقان در حاشیه جلسه علنی امروز مجلس در جمع خبرنگاران و در پاسخ به خبرنگار مهر درباره واقعه دیروز در مقابل مجلس گفت : فردی به بن بست رسیده و خودش را به آتش کشیده ، هرچند مجلس و نمایندگان کارش را پیگیری کرده اند و به او نامه داده اند، اما شاید مدیران اجرایی هم به وظایف خود عمل نکرده اند و اگر عمل می‌کردند شاید قضیه به اینجا کشیده نمی شد.

نماینده مردم چناران و طرقبه با اشاره به اینکه اظهار نظرهای مختلفی درباره جانباز بودن یا نبودن این فرد در رسانه ها مطرح شده، خاطر نشان کرد: چه جانباز باشد چه نباشد یک انسان بوده که طبق قانون اساسی همه ایرانیان از حقوق مساوی برخوردارند و طبق همین قانون اساسی همه باید از تعرض مصون باشند.

وی اضافه کرد: کسی که خودش را به هر دلیلی آتش زده قصد داشته پیامی به مجلس و بقیه مسئولان بدهد مبنی بر اینکه شما به من بی توجه هستید.

دهقان با تاکید بر اینکه برخی اعلام کرده اند که این فرد مشکل روحی و روانی داشته است، بیان داشت: اگر این فرد مشکل روانی داشته، در خیابان چه می کرده ، در حالی که باید نسبت به جبران آسیب او اقدام می شده است.

این نماینده اصولگرا اظهار نظر لاریجانی را در جلسه امروز مجلس مبنی بر اینکه فردی که دیروز در مقابل مجلس خود را به آتش کشید معتاد بوده ، نپذیرفت و گفت: نباید رئیس مجلس از پشت تریبون مجلس حیثیت افراد را اینگونه زیر سئوال ببرد و نباید حیثیت کسی را که به مجلس پناه آورده و ما برای او کاری نکرده ایم یا شاید هم نتوانسته ایم کاری انجام دهیم، زیر سئوال ببریم .

عضو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی گفت : صورت مسئله را پاک کردن در رابطه با این فرد خلاف قانون اساسی و خلاف شان همه است، اینکه بگوییم چون جانباز نبوده، خونش را باید هدر داد، چه معامله‌ای است که با خانواده داغدار او می کنیم و اینگونه اظهارنظرها اصلا درست نیست و در شان مجلس هم نیست.