مردم ونزوئلا سرنوشت چاوز را تعیین می کنند

به گزارش مهر،همه پرسی اصلاحات قانونی اساسی ونزوئلا از لحظاتی پیش آغاز شد و اگر چاوز در این همه پرسی که دومین تلاش وی برای لغو محدودیتهای ریاست جمهوری است شکست بخورد، باید در سال 2013 از قدرت کنار برود.

چاوز گفته است که برای تثبیت انقلاب بولیواری و اصلاحات اجتماعی به یک دهه زمامداری دیگر نیاز دارد، از این رو تغییر قانون اساسی برای افزایش دوره های ریاست جمهوری را به رای مردم گذاشته است.

چاوز در سال 2007 نیز اصلاحات قانون اساسی را به همه پرسی گذاشت، اما این اصلاحات با رای منفی مردم این کشور مواجه شد.

این در حالی است که چاوز در ونزوئلا به همراه کشورهای دیگری چون کوبا، بولیوی و اکوادور فصل جدیدی را برای آمریکای لاتین گشوده اند و دیگر این منطقه همانند گذشته "حیات خلوت آمریکا" نامیده نمی شوند و این کشورها تبدیل به چالشهای سیاسی واشنگتن شده اند.

چندی پیش چاوز "باراک اوباما" رئیس جمهور جدید آمریکا را به دخالت در همه پرسی ونزوئلا متهم کرده بود.

چاوز در کنار "فیدل کاسترو" رهبر سابق کوبا و "اوو مورالز" رئیس جمهور بولیوی

در همین رابطه، "فیدل کاسترو" رهبر سابق کوبا، آینده این کشور و آمریکای لاتین را به نتیجه همه پرسی قانون اساسی امروز ونزوئلا مرتبط دانست.

این در حالی است که رئیس‌ جمهور سوسیالیست ونزوئلا از رای دهندگان کشورش خواست در همه ‌پرسی امروز به اصلاحات قانون اساسی که لغو محدودیتهای دوران ریاست جمهوری را شامل می ‌شود، رای مثبت دهند.

هوگو چاوز، که 10 سال قبل در این کشور به قدرت رسیده این اصلاحات را پیشنهاد داده، اما گفته می‌ شود بسیاری از مردم ونزوئلا در این خصوص تصمیمی نگرفته ‌اند.

چاوز گفته است که پیروزی در این همه پرسی اختیارات وی برای ایجاد یک کشور سوسیالیست و مقابله با نفوذ آمریکا در آمریکای لاتین را قوت خواهد بخشید.

وی همچنین هشدار داده است که در صورت شکست، برنامه‌های اجتماعی وی قابل اجرا نخواهد بود.

در همه پرسی امروز بیش از 33هزار مرکز اخذ رای در سراسر کشور آماده رای‌ گیری است و 140 هزار نیروی امنیتی، وظیفه حفاظت از مراکز را برعهده دارند.

بیش از 16 میلیون ونزوئلایی واجد شرایط رای دادن هستند. حدود یکصد ناظر بین ‌المللی وظیفه نظارت بر این همه پرسی را برعهده دارند، اما سازمان کشورهای آمریکایی و اتحادیه اروپا ناظر رسمی برای این انتخابات اعزام نکرده ‌اند.