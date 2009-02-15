بزرگترین واقعه ایران بعد از مشروطیت انقلاب اسلامی بود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، موسی نجفی بعد از ظهر امروز در اختتامیه همایش فرهنگی دانشجویی طریق جاوید شاهد با اشاره به حوادث قبل از وقوع انقلاب و تقسیم بندی های موضوعی مختلف در این زمینه اظهار داشت: انقلاب اسلامی بعد از مشروطیت بزرگترین واقعه ایران محسوب می شود و تقسیم بندی های گوناگونی دراین موضوع از سوی افراد مختلف وجود دارد اما در حقیقت مسیر انقلاب یکی است و تنها دارای یک هدف و موضوع است.

رئیس پژوهشکده اندیشه سیاسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ضمن اشاره به تقسیم بندی شهید مطهری در مورد انواع انقلاب عنوان کرد: انقلاب اسلامی از دیدگاه شهید مطهری نه تنها سیاسی، اقتصادی، معنوی و تلفیقی از اینهاست بلکه به عنوان یک استثنا از ویژگی های برتری نسبت به سایر انقلاب ها برخوردار بود و به آن جلوه ای الهی می بخشید.

نجفی ضمن بیان دلایل رهبری امام در انقلاب اسلامی ایران گفت: امام خمینی روح جامعه اسلامی را درک کرده و با آن همراه شد که این از نکات مثبت امام بود.

وی اظهار داشت: امام سردمدار موج چهارم بیداری است موجی که توانسته جامعه خفته ایرانی را بیدار و جهت انحرافی مشروطه را اصلاح کند.

نجفی در ادامه با اشاره به چهار حرکت موج گونه در ایران گفت: این قیامها گرچه تاثیرات مثبتی بر جای گذاشت اما مانند انقلاب اسلامی نتوانست تغییری بنیادین در ساختار ایجاد کند و امام با درایت و تیزبینی خود توانست این نظام را دگرگون سازد.

رئیس پژوهشکده اندیشه سیاسی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی در خصوص ویژگی های نهضت های انقلابی امام اظهار داشت: امام در این نهضت استعمار را به خوبی به مردم نشان داد و توانست با نشاندن آمریکا در کنار اسرائیل نه تنها ذهن مردم را از انگلیس به سمت آمریکا هدایت کند بلکه مردم را نیز از این خطر بزرگ آگاه سازد.

وی افزود: شفاف شدن مسیر حرکت جامعه کار دشواری است اما امام بخوبی توانست به نهضت شفافیت ببخشد.

نجفی با طرح این سوال که نهضت نتیجه عمل رهبران است یا مردم، بیان داشت: در جامعه نوابغی وجود دارند که از بقیه باهوش ترند و روی بقیه تاثیر خاصی می گذارند اما موتور محرک و کسی که این نحول را ایجاد می کند مردم هستند.

وی با بیان تفاوتهای رهبران نهضتهای الهی و غیر الهی گفت: رهبران غیر الهی مردم را بیدار می کنند و در مسیری که خود می خواهند قرار می دهند اما رهبران الهی معتقدند راه، راه انبیاست و فقط در اثر غفلت مدرن، بشر خفت دیگری پیدا کرده است.