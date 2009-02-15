به گزارش خبرنگار مهر در قم، در مراسم افتتاح ‏سایت اینترنتی ندای ‏اسلام رادیو معارف که قبل از ظهر یکشنبه در ساختمان رادیو معارف قم برگزار شد، معاون ‏صدای رسانه ملی ضمن ارائه گزارشی از اقدامات و عملکرد سازمان صدا و سیما ‏بعد از انقلاب اسلامی خاطرنشان کرد: در سال 1357 تنها ‏در کشور دو شبکه رادیویی و دو شبکه تلویزیونی وجود ‏داشت ولی هم‌اکنون بیش از 108 شبکه رادیویی و تلویزیونی در سطوح استانی، ملی و ‏بین‌المللی داریم که در ‏خدمت نظام و اهداف اسلام هستند.‏



‏محمد حسین صوفی ضمن قدردانی از اقدامات رادیو معارف، از این رادیو به عنوان رسانه کشور در خصوص گسترش حوزه دین ‏یاد کرد و گفت: توسعه ‏رسانه‌ها بدون توجه به دین در نظام جمهوری اسلامی امکان ندارد.‏



صوفی در ادامه بیان داشت: رادیو معارف با استفاده از پتانسیل و ظرفیت حوزه‌های علمیه، مراجع، موسسات علمی و فرهنگی و... فرصت ‏خوبی را جهت بسط تفکر دینی فراهم آورده است و با استفاده بیشتر از این پتانسیل ‏می‌توان خدمات بیشتری ارائه کرد.‏



حجت الاسلام محمد لطفی نیاسر، سرپرست رادیو معارف نیز در این مراسم ضمن ارائه گزارش فعالیت‌ این رسانه ‏تصریح کرد: رادیو معارف ‏در راستای توسعه دینداری در کشور، استراتژی‌هایی همچون بهره‌مندی از مراکز علمی، ‏حضور در اماکن عمومی و نمایشگاه‌ها، ارتباط نزدیک ‏با ادارات دولتی و ارتباط با جوانان را سرلوحه کار خود ‏قرارداده است که امیدواریم در سایه تعامل و برنامه‌ریزی مناسب بتوانیم در جهت بسط ‏و گسترش فرهنگ دینی ‏منشأ خدمات خوبی باشیم.‏



لطفی نیاسر در پایان از رضایتمندی مراجع و علما از رادیو معارف خبر داد و گفت: سطح عمومی جامعه نیز ‏رضایت خوبی از عملکرد و ‏اقدامات رادیو معارف دارند.‏