به گزارش خبرنگار مهر در قم، در مراسم افتتاح سایت اینترنتی ندای اسلام رادیو معارف که قبل از ظهر یکشنبه در ساختمان رادیو معارف قم برگزار شد، معاون صدای رسانه ملی ضمن ارائه گزارشی از اقدامات و عملکرد سازمان صدا و سیما بعد از انقلاب اسلامی خاطرنشان کرد: در سال 1357 تنها در کشور دو شبکه رادیویی و دو شبکه تلویزیونی وجود داشت ولی هماکنون بیش از 108 شبکه رادیویی و تلویزیونی در سطوح استانی، ملی و بینالمللی داریم که در خدمت نظام و اهداف اسلام هستند.
محمد حسین صوفی ضمن قدردانی از اقدامات رادیو معارف، از این رادیو به عنوان رسانه کشور در خصوص گسترش حوزه دین یاد کرد و گفت: توسعه رسانهها بدون توجه به دین در نظام جمهوری اسلامی امکان ندارد.
صوفی در ادامه بیان داشت: رادیو معارف با استفاده از پتانسیل و ظرفیت حوزههای علمیه، مراجع، موسسات علمی و فرهنگی و... فرصت خوبی را جهت بسط تفکر دینی فراهم آورده است و با استفاده بیشتر از این پتانسیل میتوان خدمات بیشتری ارائه کرد.
حجت الاسلام محمد لطفی نیاسر، سرپرست رادیو معارف نیز در این مراسم ضمن ارائه گزارش فعالیت این رسانه تصریح کرد: رادیو معارف در راستای توسعه دینداری در کشور، استراتژیهایی همچون بهرهمندی از مراکز علمی، حضور در اماکن عمومی و نمایشگاهها، ارتباط نزدیک با ادارات دولتی و ارتباط با جوانان را سرلوحه کار خود قرارداده است که امیدواریم در سایه تعامل و برنامهریزی مناسب بتوانیم در جهت بسط و گسترش فرهنگ دینی منشأ خدمات خوبی باشیم.
لطفی نیاسر در پایان از رضایتمندی مراجع و علما از رادیو معارف خبر داد و گفت: سطح عمومی جامعه نیز رضایت خوبی از عملکرد و اقدامات رادیو معارف دارند.
قم - خبرگزاری مهر: در سالروز تاسیس رادیو معارف با حضور مسئولان صدا و سیمای کشور، بخش انگلیسی سایت اینترنتی کانال ندای اسلام رادیو معارف افتتاح شد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، در مراسم افتتاح سایت اینترنتی ندای اسلام رادیو معارف که قبل از ظهر یکشنبه در ساختمان رادیو معارف قم برگزار شد، معاون صدای رسانه ملی ضمن ارائه گزارشی از اقدامات و عملکرد سازمان صدا و سیما بعد از انقلاب اسلامی خاطرنشان کرد: در سال 1357 تنها در کشور دو شبکه رادیویی و دو شبکه تلویزیونی وجود داشت ولی هماکنون بیش از 108 شبکه رادیویی و تلویزیونی در سطوح استانی، ملی و بینالمللی داریم که در خدمت نظام و اهداف اسلام هستند.
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