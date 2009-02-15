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۲۷ بهمن ۱۳۸۷، ۱۵:۰۶

هفته بیست و هفتم لیگ برتر/

اسامی داوران اعلام شد/ مظفری زاده بازی پرسپولیس را سوت می زند

اسامی داوران اعلام شد/ مظفری زاده بازی پرسپولیس را سوت می زند

از سوی کمیته داوران فدراسیون فوتبال اسامی داوران دیدارهای هفته بیست و هفتم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور اعلام شد که بر این اساس دیدار حساس پرسپولیس - ابومسلم را سعید مظفری زاده قضاوت خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، این داور که گزینه اول کمیته داوران و فدراسیون فوتبال برای قضاوت شصت و ششمین دربی شهر تهران بود، در هفته بیست و هفتم دیدار پرسپولیس - ابومسلم را در ورزشگاه آزادی داوری می کند.

همچنین از سوی کمیته داوران فدراسیون فوتبال هدایت ممبینی به عنوان داور دیدار مقاومت سپاسی - استقلال انتخاب شد.

اسامی داوران قضاوت کننده در هفته بیست و هفتم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:
سه شنبه - 29/11/87
* سپاهان اصفهان - برق شیراز، ساعت 15، ورزشگاه فولاد شهر
داور: رفیعی، کمک‌ها: کهوری و شمس، داور چهارم: رستمی، ناظر داوری: میرزا بیگی
* پرسپولیس - ابومسلم مشهد، ساعت 16، ورزشگاه آزادی
داور: سعید مظفری زاده، کمک‌ها: رفعتی و علی نژادیان، داور چهارم: افشار، ناظر داوری: نظری

چهارشنبه - 30/11/87
* مقاومت سپاسی شیراز - استقلال تهران، ساعت 15، ورزشگاه حافظیه شیراز
داور: ممبینی، کمک‌ها: تقی پور و فرح نیا، داور چهارم: خرمیان، ناظر داوری: بهروان
* پیام خراسان - ملوان بندرانزلی، ساعت 15، ورزشگاه ثامن الائمه مشهد
داور: جباری، کمک‌ها: فروغی و نظری، داور چهارم: خورشیدی، ناظر داوری: مهرپیما
* مس کرمان - فولاد خوزستان، ساعت 15، ورزشگاه شهید باهنر کرمان
داور: نوید مظفری، کمک‌ها: زارع و رضایی تبار، داور چهارم: ارغوانی، ناظر داوری: جعفری
* پاس همدان - سایپا کرج، ساعت 15، ورزشگاه قدس همدان
داور: بخشی‌زاده، کمک‌ها: ویشگاهی و غمزه، داور چهارم: حاج عباسی، ناظر داوری: مرادی
* داماش گیلان - پیکان قزوین، ساعت 15، ورزشگاه سردار جنگل رشت
داور: افشاریان، کمک‌ها: کریمی و عرفانیان، داور چهارم: اکرمی، ناظر داوری: فنایی
* راه آهن شهرری - ذوب آهن اصفهان، ساعت 15، ورزشگاه اکباتان تهران
داور: حاج بابایی، کمک‌ها: نجفی و فراهانی، داور چهارم: فغانی، ناظر داوری: زمانی
* استقلال اهواز - صبای قم، ساعت 15، ورزشگاه تختی اهواز
داور: واحدی، کمک‌ها: شکور و موغلی، داور چهارم: صمدیان، ناظر داوری: باعزم

کد مطلب 834805

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