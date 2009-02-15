معرفت به اهل بیت (ع) راز جاودانگی آثار هنرمندان است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد مجید مجیدی بعد از ظهر امروز در سومین کنگره عاشورا پژوهی در تالار نور مشهد افزود: بدون تردید مهمترین راز جاودانگی آثار هنرمندان کشور در جهان توجه به اصول معرفتی اهل بیت عصمت و طهارت است.

کارگردان برجسته کشور افزود: امروز ما باید بتوانیم از ظرفیت و توان هنرمندان سینمای کشورمان در تولید آثار فاخر در حوزه های دینی و اشاعه فرهنگ عاشورایی بیشتر از گذشته استفاه کنیم.

مجیدی خاطرنشان کرد: باید زبان هنر را شناخت و همیشه با محتوای عمیق، آثار پژوهشی را ارائه کرد.

محمد صادق مرکبی معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری مشهد نیز درباره بهره گیری از هنر در اشاعه فرهنگ عاشورایی گفت: ساختارهای مختلف هنری نعمت الهی هستند که باید از آنها بهره مند شویم.