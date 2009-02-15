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۲۷ بهمن ۱۳۸۷، ۱۸:۵۳

مجید مجیدی:

معرفت به اهل بیت (ع) راز جاودانگی آثار هنرمندان است

معرفت به اهل بیت (ع) راز جاودانگی آثار هنرمندان است

مشهد - خبرگزاری مهر: کارگردان برجسته سینمای ایران گفت: بی شک مهمترین راز جاودانگی آثار هنرمندان کشورمان در جهان توجه به اصول معرفتی اهل بیت عصمت و طهارت است.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد مجید مجیدی بعد از ظهر امروز در سومین کنگره عاشورا پژوهی در تالار نور مشهد افزود: بدون تردید مهمترین راز جاودانگی آثار هنرمندان کشور در جهان توجه به اصول معرفتی اهل بیت عصمت و طهارت است.

کارگردان برجسته کشور افزود: امروز ما باید بتوانیم از ظرفیت و توان هنرمندان سینمای کشورمان در تولید آثار فاخر در حوزه های دینی و اشاعه فرهنگ عاشورایی بیشتر از گذشته استفاه کنیم.

مجیدی خاطرنشان کرد:  باید زبان هنر را شناخت و همیشه با محتوای عمیق، آثار پژوهشی را ارائه کرد.

محمد صادق مرکبی معاون فرهنگی اجتماعی شهرداری مشهد نیز درباره بهره گیری از هنر در اشاعه فرهنگ عاشورایی گفت: ساختارهای مختلف هنری نعمت الهی هستند که باید از آنها بهره مند شویم.

کد مطلب 834811

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