740 هزار کارگر فاقد منزل مسکونی در کشور شناسایی شده اند

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، سید محمد جهرمی پیش از ظهر امروز در حاشیه بازدید از کارخانه کف و صنایع تبدیلی اتومبیل در جمع خبرنگاران اظهار داشت: مسکن کارگران یکی از بحث های مهم کارگری است که از سوی وزارت کار و وزارت مسکن و شهرسازی مورد توجه قرار گرفته و در دوسال گذشته کارهایی نیز در این خصوص عملیاتی شده است.

وی افزود: تاکنون عملیات اجرایی واحدهای مسکونی استان هرمزگان به پایان رسیده است و اقداماتی نیز در شهرستان های استان تهران و مشهد در حال انجام است.

این مسئول خاطرنشان کرد: اگر تاکنون نیز روند اجرایی شدن واحدهای مسکونی کارگران به کندی در حال پیشرفت بوده است به دلیل عدم ارائه تسهیلات مناسب از سوی بانک ها بوده که باید این مشکل را برطرف کرد.

وی ادامه داد: امروز کلنگ ساخت 288 واحد مسکونی برای کارگران کارخانه داروگر به زمین زده می شود و سایر واحدهای تولیدی که توان این ساخت واحدهای مسکونی کارگری را دارند می توانند برای دریافت زمین به سازمان های مسکن و شهرسازی در شهرستان های مربوطه مراجعه کنند.

جهرمی با اشاره به نرخ بیکاری در کشور که آن را در مجموع 10 درصد دانست، یادآور شد: سیاست های حمایتی دولت در بخش مسکن و مواد غذایی می تواند تا حدودی مشکل کار و مسائل اقتصادی جامعه را برطرف کند.

وی در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران که حقوق کارگران معدن را 250 هزار تومان اعلام کرد، گفت: این کارگران در ازای سابقه کارشان می توانند از مزایای سختی کار بهره مند خواهند شد.

وزیر کار و امور اجتماعی عنوان کرد: اصلاح قانون کار از سوی وزارت کار یک سال و نیم گذشته به دولت ارائه شده و باید به مجلس ارائه شود و بخشی دیگر از اصلاحات نیز در مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد تایید قرار گرفته است.

وی در پاسخ به سئوال دیگر مبنی بر افزایش نرخ بیکاری زنان تحصیل کرده از 24 درصد به 28 درصد نیز اظهار داشت: این آمار اشتباه است و نرخ بیکاری زنان تحصیلکرده 21 درصد شده است.