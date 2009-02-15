5.5 میلیارد تومان جهت اجرای سد "مشمپا" در بودجه سال آینده پیش بینی شد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، جمشید انصاری ظهر امروز در گفتگو با خبرنگاران افزود: در سال گذشته برای احداث این سد ، یک میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده بود که با این میزان اعتبار عملا هیچ اقدامی نمی توانست صورت گیرد اما با تأمین اعتبار اخیر ، جمعا 5/6 میلیارد تومان اعتبار فراهم شده است که در صورت آغاز به کار این پروژه، امیدواریم در سال های آینده مشکل کمبود اعتبار نداشته باشیم.

وی همچنین با اشاره به به اعتبارات سد "تالوار" ادامه داد: منابع لازم برای تکمیل این سد فراهم شده است، هرچند ساختگاه اصلی این سد در استان کردستان بوده و آب شرب استان همدان و آب کشاورزی کردستان را نیز تأمین خواهد کرد اما به هر ترتیب ردیف بودجه آن در برنامه های استان زنجان دیده شده است و امیدواریم با اتمام این سد ، اعتبارات آن در سال های اینده به دیگر طرح های اب استان بخش های دیگر استان تخصیص داده شود.

انصاری یادآور شد: شروع اجرای سه سد دیگر استان شامل سدهای رامین ، مهتر و قزل تپه که سالها مردم روستاهای زنجان متقاضی آن بودند، در بودجه سال آینده پیش بینی شده که در صورت افزایش درآمد نفت، اعتبار لازم به این طرح ها اختصاص می یابد. این سد ها در صورت بهره برداری ، هم در تأمین آب و نیز در ارتقای موقعیت گردشگری منطقه موثر خواهند بود.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی افزود: در بودجه سال88 بخش آب استان، جهش خوبی را شاهد خواهیم بود چرا که55 هزار میلیارد تومان به غیر از هزینه های سد "گلابر" و آب رسانی به شهر زنجان ، در بودجه سال آینده لحاظ شده است.

انصاری گفت: اعتبار لازم برای آغاز عملیات اجرایی چهار سد و اتمام ساخت یک سد دراستان در لایحه ی بودجه ی سال آینده پیش بینی شده است.