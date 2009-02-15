نتایج ارزیابی دستگاه های اجرایی استان اردبیل اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، یعثوب نژادمحمد ظهر امروز در جلسه کارگروه تحول اداری، بهره وری و فن آوری اطلاعات استان در محل استانداری اظهار داشت: ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی در سه گروه مجزا و با محوریت مدیریت منابع انسانی، بهبود سیستمها و روشها، ساختار سازمانی، شهروند مداری، قانون گرایی و... انجام گرفته است.

وی اضافه کرد: بر اساس نتایج این ارزیابیها در گروه وزارتخانه ها و سازمانهای مستقل، سازمان مسکن و شهرسازی، اداره کل راه و ترابری و دانشگاه محقق اردبیلی رتبه های اول تا سوم را احراز کرده اند.

معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی استاندار اردبیل افزود: در گروه مؤسسات و سازمانهای وابسته نیز اداره کل بیمه خدمات درمانی، شهرداری اردبیل و اداره کل ثبت احوال استان نسبت به سایر سازمانهای هم ردیف از عملکرد بسیار مطلوبی برخوردار بوده اند.

وی ابراز داشت: همچنین در گروه شرکتها، بانکها و بیمه ها، شرکت سهامی مخابرات استان، بیمه ایران شعبه استان و شرکت سهامی آب منطقه ای اردبیل به رتبه های برتر دست یافته اند.

نژادمحمد ایجاد رقابت در بین دستگاه های اجرایی استان را در راستای خدمت رسانی هرچه مطلوب تر به مردم، تحقق بهینه دولت الکترونیک و افزایش بهره وری دانست و تحقق این عوامل تاثیرگذار را از مهمترین اهداف کارگروه تحول اداری عنوان کرد.

وی تعداد دستگاه های اجرایی مشمول طرح سنجش را شامل 50 دستگاه اجرایی استان و 9 شهرستان برشمرد و متذکر شد: جامعه آماری این طرح، کلیه مراجعان دستگاه های عمومی و دولتی است که برای دریافت خدمات اداری به این دستگاه ها مراجعه می کنند.

این مسئول در ادامه با اشاره به لزوم تحقق 5/2 درصد رشد بهره وری در سطوح بخشی، زیر بخشی و دستگاهی در استان تصریح کرد: برای تحقق ماده پنج قانون چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، اقدامات متعددی در استان اردبیل آغاز و اجرا شده است.

معاون توسعه منابع انسانی استاندار اردبیل در پایان با اشاره به ماده 9 طرح تکریم مردم و جلب رضایت ارباب رجوع در نظام اداری کشور خاطرنشان کرد: این طرح طی سال جاری در تمام دستگاه های اجرایی استان به مرحله اجرا در آمده است.