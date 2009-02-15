ضرر ورود کالاهای بهداشتی قاچاق به کشور قابل جبران نیست

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، علی نقیب پیش از ظهر امروز در مراسم کلنگ زنی واحدهای مسکونی واحد تولیدی داروگر اظهار داشت: کالای قاچاق به ویژه در بحث محصولات بهداشتی و آرایشی در کشور بیداد می کند و برای جلوگیری از این ضرر نیازمند چاره اندیشی هستیم.

وی افزود: عده ای افراد سودجو کالاهای بی کیفیت بهداشتی و آرایشی را به کشور وارد کرده و مشکلات اقتصادی بسیاری را برای واحدهای تولیدی ایجاد کرده و مسائل غیرقابل جبرانی را برای سلامت هموطنان به همراه دارند.

مدیرعامل کارخانه داروگر ادامه داد: دولت باید از واحدهای تولیدی حمایت ویژه داشته باشد تا هم اشتغال در جامعه ایجاد شده و هم کیفیت و کمیت محصولات داخلی افزایش پیدا کند.

وی خاطرنشان کرد: شرکت داروگر با 670 کارگر کار خود را با تولید شش محصول شروع کرد و در حال حاضر با هزار و 600 کارگر و با تولید 160 محصول مشغول به فعالیت است که با تشویق سیاست های حمایتی از کارگران تا دو سال آینده 90 درصد از فعالان در این کارخانه صاحب منزل مسکونی خواهند شد.