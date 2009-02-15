طی 4 نامه به رئیس جمهور خواستار مجوز واردات بنزین از مجلس شدم

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، غلامحسین نوذری وزیر نفت با حضور در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی از عملکرد این وزارتخانه در حوزه های مرتبط گزارشی ارائه کرد.

نوذری در پی تذکرات و سئوالات رئیس کمیسیون انرژی و سخنگوی کمیسیون اقتصاد درباره تخلف در واردات بدون مجوز بنزین سخن می گفت با اشاره به اینکه میزان اکتشافات ذخایر نفتی کشور از 90 میلیارد بشکه در قبل از انقلاب، هم اکنون به 138 میلیارد بشکه رسیده است، اظهار داشت: ذخایره گازی کشف شده هم از 8 تریلیون متر مکعب در سال 57 هم اکنون به 28 تریلیون متر مکعب افزایش یافته است و از این حیث ایران دومین کشور دارای ذخایر گازی در جهان است.

وزیر نفت در ادامه به افزایش 900 هزار بشکه ظرفیت پالایش نفت خام در کشور در مقایسه با سی سال پیش اشاره کرد و گفت: در مدت سی سال پیش از پیروزی انقلاب اسلامی در مجموع 26 میلیارد بشکه نفت خام در کشور تولید شد که این میزان در 30 سال اخیر به 36 میلیارد و 400 میلیون بشکه افزایش یافت.

وی افزود: این اقدامات نشانه توانمندی نظام در طراحی، اکتشاف و توسعه میادین نفتی کشور با وجود همه محدودیت ها از طرف استکبار جهانی است.

نوذری با اشاره به اینکه هم اکنون ظرفیت فرآوری 9 پالایشگاه کشور یک میلیون و هفتصد هزار بشکه در روز است تصریح کرد: در دولت نهم ساخت هفت پالایشگاه جدید برای رساندن این ظرفیت به 3.2 میلیون بشکه در روز به تصویب رسید.

وزیر نفت در حین گزارش خود خواستار حمایت و همکاری مجلس در تامین اعتبارات لازم برای ساخت و تکمیل این پالایشگاه ها شد.

وی با اشاره به کمبود گاز در زمستانهای سال های گذشته ، به ویژه در زمستان سال گذشته که سرد ترین زمستان در 50 سال گذشته بود، گفت: ازسال گذشته برای تامین سوخت مورد نیاز مردم در زمستان امسال برنامه ریزی های گسترده ای داشتیم تا همچون سال گذشته مشترکان گاز کشور دچار قطعی گاز نشوند.

نوذری اعلام کرد که با بهره برداری از 2 هزار و 200 کیلومتر خط فشار قوی امسال 11 میلیارد متر مکعب تولید گاز نسبت به پارسال افزایش تولید داشته است .

وی افزود: از ابتدای امسال تاکنون 13 میلیارد و 138 میلیون لیتر نفت گاز و نفت کوره به نیروگاه های کشور تحویل داده شد که این میزان در مقایسه با پارسال یک میلیارد و 908 میلیون لیتر، افزایش یافته است.

نوذری تصریح کرد: با کشف 34 میدان نفتی جدید توانستیم در بخش نفت و گاز به عنوان کشوری قابل اعتماد و اتکا و تامین کننده بزرگ انرژی در دنیا مطرح شویم و در اوپک نقش کلیدی تری ایفا کنیم.

وزیر نفت اجرای طرح کارت هوشمند سوخت را که موجب صرفه جویی روزانه به طور متوسط 20 میلیون لیتر بنزین شد، از اقدامات مثبت دولت نهم دانست و گفت: در صورتی که این اقدام صورت نمی گرفت امروز شاهد واردات 88 تا 90 میلیون لیتر بنزین در روز بودیم.

وزیرنفت به آمار مقایسه ای بین سالهای 84 و 87 عملکرد 3 ساله وزارت نفت اشاره و تصریح کرد: تعداد روستاهای برخوردار از گاز از 2 هزار و 16 روستا به 6 هزار و 600 روستا ، خانوارهای مصرف کننده از 10.5 میلیون خانوار به 14 میلیون خانوار، واحدهای صنعتی برخوردار از گاز 8 هزار واحد به 19 هزار واحد، خطوط انتقال گاز از 20 هزار کیلومتر به 30 هزار کیلومتر و شبکه گذاری گاز در 105 هزار کیلومتر به 157 هزار کیلومتر افزایش یافته است.

وی افزود: اگر بخواهیم در بخش صنعت و گاز به اهداف سند چشم انداز برسیم نیازمند 500 میلیارد دلار سرمایه گذاری هستیم .

وزیر نفت تصریح کرد: امسال به طور متوسط شاهد تزریق روزانه 83 میلیون متر مکعب گاز بودیم و به همین خاطر حتی یک روز گاز صنعت کشور قطع نشد.

نوذری با اشاره به راه اندازی 37 واحد پتروشیمی در دولت نهم گفت: با این کار ظرفیت تولید 4.5 میلیون تن محصولات پتروشیمی به 35 میلیون تن در سال افزایش یافته است.

وی خاطرنشان کرد: در دولت نهم احداث 22 واحد پتروشیمی جدید در کشور مصوب شد که از این تعداد 2 واحد مهر و مروارید فروردین و اردیبهشت 88 به بهره برداری می رسد.

نوذری در پاسخ به سئوال برخی نمایندگان درباره علت واریز نشدن یک میلیارد دلار از درآمدهای ناشی از فروش نفت به خزانه که در گزارش دیوان محاسبات کشور به آن اشاره شده است ، گفت: در تماسی که با آقای رحمانی فضلی داشته ایشان گفت که این مبلغ به هیچ وجه مربوط به وزارت نفت نیست.

نوذری گفت: عددها و رقم ها در بخش نفت بسیار روشن است و وزارت نفت در یک دلار هم محاسبه دقیق دارد و خود را در قبال یک سنت هم پاسخگو می دارد.

وی ذخایر قابل استحصال کشور با تکنولوژی امروز را 138 میلیارد بشکه اعلام کرد و گفت: ذخایر "نفت در جای" کشف شده در کشور 600 میلیارد بشکه است.

وزیر نفت سرمایه گذاری در بخش نفت برای بالا بردن ضریب تولید نفت را از مهمترین چالش های وزارت نفت خواند و افزود: از دیگر چالش ها بحث آموزش، جذب و نگهداری نیروی متخصص است.

نوذری گفت: نیروی انسانی متخصص یکی از تهدیدات صنعت نفت است و باید با سرمایه گذاری لازم زمینه جذب و نگهداری نیروهای متخصص را فراهم کنیم.

وی افزود : اگر بخواهیم جایگاهمان را در بخش نفت و گاز جهان حفظ کنیم باید در این بخش سرمایه گذاری کنیم . صنعت نفت صنعتی ملی است که اعتلای آن تنها به وسیله دولت و یک وزارتخانه تحقق نمی یابد و نیازمند توجه خاص و پشتیبانی نمایندگان است.

نوذری در پاسخ به تذکرات نمایندگان در زمینه واردات بدون مجوز بنزین دولت ، خارج از مصوبه مجلس در سال جاری نیز گفت: من هیچ چیز پنهانی از مجلس ندارم و خودم را نسبت به قانونگذاری متعهد می دانم. من در 4 نامه به رئیس جمهور اعلام کردم باید از مجلس قطعا برای واردات بنزین مجوز بگیریم.

وی افزایش قیمت و حجم واردات بنزین را علت اصلی افزایش واردات این فرآورده دانست و گفت: در وزارت نفت بدون ریسک نمی شود کار کرد و کسی این ریسک ها را نمی پذیرد. تامین سوخت جزو وظایف ما است و ما نمی توانیم بگذاریم صف های بنزین تشکیل شود یا واحدهای صنعتی تعطیل شوند.

نوذری تصریح کرد: پیش از این هم مرسوم بوده که در زمانهایی که نیاز به واردات فرآورده های بیشتر بوده واردات انجام می شده و مجوز آن نیز از مجلس گرفته شده است. وی خاطرنشان کرد: در نامه به داوودی از او هم خواستم تا مراحل قانونی این واردات اضافه طی شود.

لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی پس از ارائه گزارش عملکرد وزارت نفت به وسیله غلامحسین نوذری وزیر نفت درباره خرید غیر قانونی بنزین و گازوئیل گفت: در این مورد به کار وزارت نفت ایراد است. وی افزود: در بودجه سقف واردات بنزین و گازوئیل، 3 هزار میلیارد مشخص شده که آقای نوذری هم قبول دارند که به مجوز مجلس برای افزایش این حجم ، احتیاج است.

لاریجانی خطاب به نوذری گفت: به جنابعالی و دوستان توصیه می کنم که قانون را رعایت کنید واگربه بودجه بیشتر احتیاج دارید ، از مجلس اجازه بگیرید، در این صورت مجلس به شما کمک می کند اما طوری عمل نکنید که مجلس نتواند از شما حمایت کند.

رئیس مجلس گفت: وقتی شما به موقع عمل نکنید مجلس درباره عملکرد شما سئوال مطرح می کند و آن وقت شما باید بیایید و اصلاح کنید.

لاریجانی تصریح کرد: می دانم که ذهن شما این گونه است که می خواهید در چارچوب قانون کار کنید ولی سخنانی که در مجلس منعکس شد این طور است ، امیدواریم از این پس روال را رعایت کنید و این اشکال قانونی را هم با آوردن لایحه حل کنید تا کاری خلاف قانون در کشور انجام نشود.