یک میلیون مواد محترقه در آذربایجان غربی کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، سرهنگ شهنام رضایی ظهر امروز در نشست خبری با بیان اینکه این میزان در مقایسه با مدت زمان مشابه سال قبل 50 درصد افزایش نشان می دهد، اظهار داشت: در این زمینه 35 نفر شناسایی و 15 دستگاه خودرو توقیف شد.

وی با هشدار جدی نسبت به روی آوردن جوانان به سمت مواد محترقه خاطرنشان کرد: 41 هزار عدد از این مواد طی هفته گذشته کشف شده که 12 نفر واردکننده در این ارتباط دستگیر و تحویل مقامات قضایی شده است.

وی ادامه داد: در این راستا تا کنون یک باب منزل مسکونی دچار حریق شده و انگشتان دست یک جوان 15 ساله نیز در حین درست کردن مواد محترقه دست ساز قطع شده است.

وی با تاکید بر آگاه سازی جوانان نسبت به خطرات این اقدام از سوی خانواده ها اظهار داشت: متاسفانه عمده کشفیات مواد محترقه از شهرستان‌های بوکان و میاندوآب است که از سمت استان کردستان وارد استان می شود.

سرهنگ رضایی 33 هزار لیتر مواد سوختی، دستگاه گیرنده ماهواره، 4 تن فندق و 11 قبضه سلاح غیرمجاز در مرزهای استان و 9 کیلوگرم شیشه و 5/1 کیلوگرم تریاک، 11 هزار و 242 ثوب البسه، هزار و 700 بطری مشروبات الکلی، 79 هزار و 660 پاکت سیگار و 9 هزار متر پارچه از جمله کشفیات فرماندهی انتظامی استان در هفته گذشته ذکر کرد.

رئیس دایره اطلاع رسانی فرماندهی انتظامی آذربایجان غربی در هفته گذشته 24 نفر متجاوز مرزی و پنج نفر توزیع کننده مواد مخدر دستگیر شده است.