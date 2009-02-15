آزادی یک گروگان چینی در پاکستان/ کشته شدن یک نیروی ایساف و شش افغان

خبرگزاری مهر- گروه بین الملل: آزادی یک گروگان چینی و کشته شدن یک عضو ایساف توسط طالبان و همچنین کشته شدن شش افغان بدست این گروه، از تحولات امروز در افغانستان و پاکستان بودند.