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۲۷ بهمن ۱۳۸۷، ۱۵:۳۵

تحولات همسایگان شرقی /

آزادی یک گروگان چینی در پاکستان/ کشته شدن یک نیروی ایساف و شش افغان

آزادی یک گروگان چینی در پاکستان/ کشته شدن یک نیروی ایساف و شش افغان

خبرگزاری مهر- گروه بین الملل: آزادی یک گروگان چینی و کشته شدن یک عضو ایساف توسط طالبان و همچنین کشته شدن شش افغان بدست این گروه، از تحولات امروز در افغانستان و پاکستان بودند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، سفارت چین در اسلام آباد اعلام کرد: یک مهندس چینی ربوده شده توسط طالبان در پاکستان آزاد شد.

طالبان، هدف از آزادی این گروگان چینی را نشان دادن حسن نیت خود عنوان کرد.

همچنین عناصر طالبان در پاکستان یک مهاجر افغان را به اتهام جاسوسی برای آمریکا کشتند.

نیروهای امنیتی پاکستان از پیدا کردن یک نوشته در کنار جسد این افغان خبر دادند که به مردم منطقه درباره هرگونه جاسوسی برای نیروهای خارجی هشدار داده بود.

همچنین گزارش ها حاکی از زخمی شدن دو افسر پلیس و سه شهروند افغان در قندهار افغانستان در اثر انفجار یک بمب جاده ای است.

این در حالی است که پلیس افغانستان با دستگیری سه عضو طالبان از طراحی یک حمله گسترده به یک ساختمان دولتی توسط اعضای این گروه خبر داد.

ایساف( نیروهای بین المللی کمک به برقراری امنیت در افغانستان) نیز از کشته شدن یک نظامی خود در درگیری های امروز در جنوب افغانستان خبر داد.

کد مطلب 834863

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