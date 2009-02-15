ساماندهی 270 هیئت مذهبی خواهران در استان مرکزی

به گزارش خبرنگار مهر در اراک حجت الاسلام احمد رضائیان ظهر امروز در گردهمایی تشکلهای دینی بانوان استان مرکزی افزود: 158 مبلغه و 172 مسئول هیئت مذهبی خواهر در سطح استان مرکزی فعالیت می‌ کنند.

وی با تاکید بر اینکه برای اولین بار در ماه رمضان و ایام محرم سال جاری از خواهران در جهت تبلغ در تشکلهای بانوان استفاده شد تصریح کرد: همچنین برای جلوگیری از خرافات، گفتمانهای دینی برای بانوان با حضور اساتید مجرب حوزه و دانشگاه برگزار شده است.

وی با اشاره به اینکه مبلغ باید جایگاه و شخصیت تبلیغی داشته باشد اظهار داشت: باید تبلیغ با فکر و تدبیر باشد تا بر مخاطب تاثیر گذار باشد.

رضائیان برگزاری نشستهای تخصصی بانوان نخبه فرهنگی، جلسه حجاب و عفاف، برگزاری دوره احکام و مسائل اعتقادی، مهارتهای زندگی، آموزش احکام به بانوان، اعزام مبلغه به سطح استان، تغذیه فکری مسوولان هیات‌های مذهبی و برگزاری اعتکاف را از جمله فعالیتهای امور بانوان اداره کل تبلیغات اسلامی استان عنوان کرد.

معاون سیاسی امنیتی استانداری مرکزی با اشاره به اینکه جاذبه کلام نقش موثر و مهمی در جذب مخاطب دارد گفت: برای جذب مخاطب مبلغ باید جاذبه کلام، تواضع و دقت در رفتار و گفتار داشته باشد.



ابوالقاسم نصراللهی با تاکید بر اینکه مبلغ باید در علوم و کلام خود از افراط و تفریط پرهیز کند افزود: وظیفه تبلیغ برعهده آحاد ملت است و هرکس باید نسبت به دیگران مبلغ باشد و از بلاغت و شیوایی کلام در رساندن پیام خود برخوردار شود و از خرافه ‌پرستی در تبلیغ دوری کند.



وی با اشاره به اینکه مبلغه وظیفه آگاهی مخاطبان در رابطه با خرافات و دوری از خرافه پرستی را برعهده دارند اضافه کرد: بانوان مبلغه باید جایگاه والای خود را درک کرده تا بتوانند برای مردم به عنوان الگو مطرح باشند و بانوان را از توطئه های دشمنان آگاه کنند.