نیروگاههای برق در شاهرود و سمنان احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، محمد هادی عموزاده ظهر امروز در گردهمایی ایثارگران صنعت آب و برق استان سمنان افزود: همزمان با انجام دور دوم سفر هیات دولت ساخت نیروگاههای برق در شاهرود و سمنان آغاز می شود.

وی افزود: نخستین مرحله این نیروگاه در خرداد 89 آغاز خواهد شد و بسیاری از نیازها و وابستگی‌ها را برطرف خواهد کرد.

معاون استاندار سمنان با اشاره به افتتاح 501 طرح در دهه فجر امسال گفت: 67 طرح و بیش از 10 درصد آن مربوط به صنعت آب و برق استان سمنان بوده است.

وی افزود: در دور اول سفر هیات دولت به استان دو سد کالپوش و مجن به تصویب رسید که پیشرفت مناسبی دارند .

عموزاده تصریح کرد: هم‌اکنون سد مجن با 24 درصد و سد کالپوش با 15 درصد پیشرفت فیزیکی به مدت 20 ماه در حال ساخت بوده که این کاری بزرگ و شایسته در مدتی کم است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان سمنان نیز در این همایش گفت: در راستای سیاست‌های وزارت نیرو این بخش‌ها با تعامل و همکاری با یکدیگر ثمرات پرباری را ایجاد کرده‌اند که در کشور دارای جایگاه ویژه‌ای شده است.

مرتضی عزالدین با اشاره به اینکه در صنعت آب و برق استان حدود 330 ایثارگر اشتغال دارند، افزود: شش فرزند شهید، 54 بردار و خواهر شهید، 81 جانباز، سه آزاده و 186 رزمنده از جمله این ایثارگران هستند.