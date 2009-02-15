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۲۷ بهمن ۱۳۸۷، ۱۹:۱۵

نیروگاههای برق در شاهرود و سمنان احداث می شود

نیروگاههای برق در شاهرود و سمنان احداث می شود

سمنان - خبرگزاری مهر: معاون امور عمرانی استاندار سمنان از آغاز مرحله نخست احداث دو نیروگاه در استان سمنان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، محمد هادی عموزاده ظهر امروز در گردهمایی ایثارگران صنعت آب و برق استان سمنان افزود: همزمان با انجام دور دوم سفر هیات دولت ساخت نیروگاههای برق در شاهرود و سمنان آغاز می شود.

وی افزود: نخستین مرحله این نیروگاه در خرداد 89 آغاز خواهد شد و بسیاری از نیازها و وابستگی‌ها را برطرف خواهد کرد.

معاون استاندار سمنان با اشاره به افتتاح 501 طرح در دهه فجر امسال گفت: 67 طرح و بیش از 10 درصد آن مربوط به صنعت آب و برق استان سمنان بوده است.

وی افزود: در دور اول سفر هیات دولت به استان دو سد کالپوش و مجن به تصویب رسید که پیشرفت مناسبی دارند.

عموزاده تصریح کرد: هم‌اکنون سد مجن با 24 درصد و سد کالپوش با 15 درصد پیشرفت فیزیکی به مدت 20 ماه در حال ساخت بوده که این کاری بزرگ و شایسته در مدتی کم است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان سمنان نیز در این همایش گفت: در راستای سیاست‌های وزارت نیرو این بخش‌ها با تعامل و همکاری با یکدیگر ثمرات پرباری را ایجاد کرده‌اند که در کشور دارای جایگاه ویژه‌ای شده است.

مرتضی عزالدین با اشاره به اینکه در صنعت آب و برق استان حدود 330 ایثارگر اشتغال دارند، افزود: شش فرزند شهید، 54 بردار و خواهر شهید، 81 جانباز، سه آزاده و 186 رزمنده از جمله این ایثارگران هستند.

به گفته وی، اقتدار، عزت و عظمت امروز ایران اسلامی مرهون خون شهیدان و رشادت ها و ایثارگری های رزمندگان دفاع مقدس است.

کد مطلب 834888

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