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۲۷ بهمن ۱۳۸۷، ۱۸:۲۷

حفاران غیرمجاز آثار تاریخی بندرگز شناسایی شدند

گرگان - خبرگزاری مهر: فرمانده یگان حفاظت سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گلستان گفت: حفاران غیرمجاز آثار تاریخی و فرهنگی بندرگز دستگیر شدند.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سروان محمد راستی عصر یکشنبه در کمیته حفاظت میراث فرهنگی گلستان افزود: این حفاران که مشغول حفاری آثار و ابنیه تاریخی بودند توسط نیروهای حفاظت میراث فرهنگی بندرگز دستگیر شدند.

وی اظهار داشت: بر اثر اطلاعات رسیده به ماموران یگان حفاظت بندرگز اعلام شد چند نفر از افراد سودجو مشغول حفاری غیرمجاز آثار تاریخی و فرهنگی در این شهرستان هستند که گروهی از نیروها به منطقه اعزام و متخلفان را دستگیر کردند.

به گفته سروان راستی، در این زمینه چهار متهم دستگیر و از آنها یک دستگاه خودرو، یک دستگاه موتورسیکلت، بیل، کلنگ کشف و ضبط شد.

فرمانده یگان حفاظت سازمان میراث فرهنگی گلستان بیان داشت: شماره تلفن 2241557 – 0171 به طور شبانه روزی آماده دریافت اطلاعات و اخبار مردم استان است.

بیش از 530 اثر فرهنگی و تاریخی گلستان در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.

کد مطلب 834894

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