افزایش اقدامات ترکیه برای عادی سازی روابط با ارمنستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه زمان، افزایش رفت و آمدهای دیپلماتیک میان ترکیه و ارمنستان بیانگر آن است که اقدامات زیادی برای عادی سازی روابط میان ایروان و آنکارا در حال انجام است.

به نوشته این روزنامه، این تلاشها هرچه به تاریخ 24 آوریل نزدیکتر می شویم افزایش می یابد. 24 آوریل روزی است که کاخ سفید آن را "روز یادبود ارمنیها" نامگذاری کرده است.

علاوه بر آن بر اساس اعلام قبلی قرار است تا قبل از پایان ماه جاری میلادی کنگره آمریکا درباره نسل کشی خواندن کشتار ارامنه در جنگ جهانی اول توسط امپراطوری عثمانی تصمیم گیری کند.

زمان در ادامه به دیدارهای انجام گرفته میان مقامات ارشد دو کشور اشاره کرده و می نویسد : در ماههای اخیر می توان گفت به نوعی شاهد برقراری ترافیک دیپلماتیک میان دو کشور بوده ایم بطوریکه بعد از مسابقه تیمهای ملی فوتبال ترکیه-ارمنستان در 6 سپتامبر سال گذشته "علی باباجان" وزیر امور خارجه ترکیه شش بار با "ادوارد نعلبندیان" همتای ارمنی خود دیدار و درباره عادی سازی روابط رایزنی کرده است.

در ادامه این گزارش آمده است : هر چند ترکیه و ارمنستان برای عادی سازی روابط خود تلاش می کنند اما در این میان اشخاص و گروه های سومی قرار دارند که خواهان این مسئله نیستند که لابی ارمنیها در امریکا از جمله این گروه ها است.

دلیل اصلی وجود تنش میان ترکیه و ارمنستان، کشته شدن تعداد زیادی از ارمنیان بدست امپراطوری عثمانی در جنگ جهانی اول است. ارمنستان این کشتار را نسل کشی می داند اما آنکارا به شدت با نسل کشی خواندن این واقعه مخالف است.

روابط ترکیه و ارمنستان در سال گذشته میلادی و پس از آنکه "عبدالله گل" رئیس جمهور ترکیه برای تماشای یک مسابقه فوتبال به همراهی تنی چند از مقامات ترک به ایروان سفر کرد، رو به بهبود گذاشت.