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۲۷ بهمن ۱۳۸۷، ۱۶:۲۹

اسامی داوران دیدارهای استقلال و صبا در لیگ قهرمانان آسیا اعلام شد

اسامی داوران دیدارهای استقلال و صبا در لیگ قهرمانان آسیا اعلام شد

اسامی داوران قضاوت کننده دیدار دو نماینده ایران در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا از سوی کنفدراسیون فوتبال این قاره اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسامی داوران ، کمک ها و ناظران قضاوت کننده در رقابتهای فوتبال لیگ قهرمانان آسیا به شرح زیر است:

* صبای قم - الاهلی امارات -27 اسفند
داور وسط : مینورو توجو از ژاپن
کمک داور اول: هیروشی تزوکا از ژاپن
کمک داور دوم: کازا شیرو میاجیما از ژاپن
کمک داور چهارم : اوداه لازم کادوهوم ال سید از عراق
ناظر مسابقات: حاج سخری حاج کامارودین از مالزی
ناظر داوری: ویکرماتونگ نیمال از سریلانکا

* استقلال ایران - الجزیره امارات - 28 اسفند
داور وسط : راوشن ایماتو از ازبکستان
کمک داور اول: عبدالخامیدوالله راسولو از ازبکستان
کمک داور دوم: بهادیر کوچکاو از از بکستان
کمک داور چهارم: رستم خولو از تاشکند
ناظر مسابقه: فخور الیاس منعم از اردن
ناظر داوری: رودزالی محمد یاکوب از مالزی

کد مطلب 834918

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