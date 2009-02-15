اسامی داوران دیدارهای استقلال و صبا در لیگ قهرمانان آسیا اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اسامی داوران ، کمک ها و ناظران قضاوت کننده در رقابتهای فوتبال لیگ قهرمانان آسیا به شرح زیر است:

* صبای قم - الاهلی امارات -27 اسفند

داور وسط : مینورو توجو از ژاپن

کمک داور اول: هیروشی تزوکا از ژاپن

کمک داور دوم: کازا شیرو میاجیما از ژاپن

کمک داور چهارم : اوداه لازم کادوهوم ال سید از عراق

ناظر مسابقات: حاج سخری حاج کامارودین از مالزی

ناظر داوری: ویکرماتونگ نیمال از سریلانکا

* استقلال ایران - الجزیره امارات - 28 اسفند

داور وسط : راوشن ایماتو از ازبکستان

کمک داور اول: عبدالخامیدوالله راسولو از ازبکستان

کمک داور دوم: بهادیر کوچکاو از از بکستان

کمک داور چهارم: رستم خولو از تاشکند

ناظر مسابقه: فخور الیاس منعم از اردن

ناظر داوری: رودزالی محمد یاکوب از مالزی



