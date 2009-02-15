اسامی داوران دیدارهای استقلال و صبا در لیگ قهرمانان آسیا اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اسامی داوران ، کمک ها و ناظران قضاوت کننده در رقابتهای فوتبال لیگ قهرمانان آسیا به شرح زیر است:
* صبای قم - الاهلی امارات -27 اسفند
داور وسط : مینورو توجو از ژاپن
کمک داور اول: هیروشی تزوکا از ژاپن
کمک داور دوم: کازا شیرو میاجیما از ژاپن
کمک داور چهارم : اوداه لازم کادوهوم ال سید از عراق
ناظر مسابقات: حاج سخری حاج کامارودین از مالزی
ناظر داوری: ویکرماتونگ نیمال از سریلانکا
* استقلال ایران - الجزیره امارات - 28 اسفند
داور وسط : راوشن ایماتو از ازبکستان
کمک داور اول: عبدالخامیدوالله راسولو از ازبکستان
کمک داور دوم: بهادیر کوچکاو از از بکستان
کمک داور چهارم: رستم خولو از تاشکند
ناظر مسابقه: فخور الیاس منعم از اردن
ناظر داوری: رودزالی محمد یاکوب از مالزی
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