آمریکا نماینده ای به کنفرانس ضد نژادپرستی "دوربان 2" اعزام می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که اسرائیل با فشار بر کاخ سفید درصدد است تا این کشور را از اعزام نماینده به این کنفرانس منصرف کند، اما دولت باراک اوباما برای اعزام نماینده به این نشست تصمیم خود را گرفته است.

وزارت خارجه آمریکا در بیانیه خود آورده است:" هدف از اعزام نماینده از سوی ما این است که تلاش کنیم تا مسیری که کنفرانس پیشاپیش در آن در حرکت است، تغییر دهیم".

وزارت خارجه آمریکا می گوید: ما امیدواریم که در کنار کار با دیگر کشورها که خواهان بررسی مسئولانه و سودمند نژاد پرستی در اطراف جهان هستند کار کنیم.

گفتنی است که در نشست قبلی نژاد پرستی که در سال 2001 در دوربان آفریقای جنوبی برگزار شد بیانیه هایی از سوی گروههای غیر دولتی شرکت کننده در محکومیت نژاد پرستی رژیم اسرائیل صادر شد.

در آن نشست نماینده آمریکا در سطح نشست دولتی تهدید کرد که در صورت محکومیت اسرائیل به عنوان نژاد پرست این نشست را ترک خواهد کرد.

گرچه در این دوره انتظار می رود تا در سطح غیر دولتی و حتی در وضعیت خوش بینانه در سطح دولتی بیانیه هایی در راستای محکومیت نژاد پرستی اسرائیل صادر شود اما به سبب شرکت آمریکا انتظار می رود که این روند با موانع عمده ای رو به رو شود.

کنفرانس هفته آتی که از آن به کنفرانس "دوربان 2" نام برده می شود هفته آینده در ژنو سوئیس برگزار خواهد شد و اسرائیل اعلام کرده است که آن را تحریم خواهد کرد.

به نظر می رسد که شرکت کنندگان درصدد هستند تا بار دیگر نام رژیم صهیونیستی را در فهرست رژیم نژاد پرست قرار دهند.