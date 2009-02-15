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۲۷ بهمن ۱۳۸۷، ۱۷:۴۱

1600 کیلوگرم مواد مخدر در کرمان کشف شد

1600 کیلوگرم مواد مخدر در کرمان کشف شد

کرمان - خبرگزاری مهر: معاون اجتماعی نیروی انتظامی کرمان از کشف هزار و 600 کیلوگرم مواد مخدر در کرمان طی هفته گذشته خبر داد.

سرگرد علیرضا پریور در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: در راستای عملیات ولایت 5 و طی 48 ساعت گذشته 632 کیلوگرم مواد افیونی و 26 قبضه سلاح غیر مجاز در استان کرمان کشف شد.

وی تصریح کرد: در شهرستان شهربابک و رودبار نیز ماموران نیروی انتظامی کرمان در 2 عملیات جداگانه موفق به کشف 150کیلوگرم تریاک شدند.

وی گفت: این میزان مواد مخدر در راههای ارتباطی شهربابک - هرات و همچنین اسلام آباد - کهنوج از 2 دستگاه وسیله نقلیه بدست آمده است.

سرگرد پریور افزود: ماموران نیروی انتظامی شهرستان جیرفت نیز 767 کیلو و 500 گرم تریاک را در یک عملیات تعقیب و گریز مسلحانه از یک دستگاه خودرو در محور اسفندقه - جیرفت بدست آوردند.

وی عنوان کرد: سرنشینان این خودرو پس از قرار گرفتن در کمین پلیس به کوه های مجاور جاده فرار کردند و با تیر اندازی به طرف ماموران اقدام به فرار کردند.

وی اضافه کرد: در شهرستان منوجان نیز روز گذشته 51 کیلوگرم تریاک با لفافه در شهرستان منوجان که از بندرعباس به مقصد یزد درحال جابجایی بود کشف شد.

کد مطلب 834933

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