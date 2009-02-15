دانش بومی حوزه آسیب های اجتماعی در کشور تولید می شود

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، سید حسن موسوی چلک عصر امروز در گفتگو با خبرنگاران در ارومیه افزود: سال آینده این امر با توجه به ظرفیت های نیرو های سازمانی در اولویت کاری دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی است و دانش تولیدی در قالب بسته های مداخله ای بومی با بهره گیری از تجربیات و دانش بومی و مسائل دینی و علمی قابل اجرا در مسائل و مشکلات اجتماعی مورد استفاده قرار می گیرد.

وی با بیان اینکه در حال فرهنگ سازی استفاده مردم از خط 123 به جای 110 هستیم، اظهار داشت: با استفاده مردم از اورژانس اجتماعی و همکاری دستگاههای اجرایی خدمات مشاوره ای تخصصی به موقع در اختیار افراد نیازمند قرار می گیرد.

موسوی چلک با بیان اینکه مرکز مداخله در مسائل روانی اجتماعی، پایگاههای خدمات اجتماعی و خط 123 در تمامی استان های کشور راه اندازی شده است و تا پایان سال جاری همه مراکز استان ها از خودرو های سیار بهره مند می شوند.

وی با اشاره به اینکه برای فاز اول این طرح حداقل به 500 خودروی دیگر در کشور نیاز، افزود: سال آینده 100 دستگاه خودروی دیگر خریداری و بین استان ها توزیع می شود تا علاوه بر مراکز استان ها، 90 شهرستان نیز خودروی سیار اورژانس اجتماعی داشته باشند.

موسوی ادامه داد: تا پایان سال دوم برنامه پنجم همه شهر های بالای 50 هزار نفر جمعیت از خدمات اورژانس اجتماعی سیار بهره مند می شوند.