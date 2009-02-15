برگزاری 800 جلسه توجیهی برای ترویج فرهنگ عاشورایی در گیلان

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، مدیرکل اوقاف و امورخیریه استان گیلان عصر یکشنبه در جمع مسئولان استان اظهار داشت: وقتی دشمنان اسلام خود را در برابر فرهنگ ناب اسلام محمدی ضعیف و زبون می بینند دست به تحریف فرهنگ عاشورایی می زنند.

وی با اشاره به اینکه نهضت عاشورا بستر و زمینه لازم را برای بیداری ملتهای مظلوم و تحت ستم فراهم کرد، متذکر شد: امروز پیوند عمیقی بین مردم و نهضت عاشورا برقرار شده و نیاز است این پیوند روبه روز تقویت شود تا جامعه بتواند از ظرفیتهای عظیم این فرهنگ والا، به نحو مطلوب استفاده کند.

اشکوری گفت: پرداختن به ظرفیتها و تاثیرات عمیق فرهنگ عاشورا از ضروریات جوامع امروز است و می تواند در تامین و رفع نیازهای جامعه نقش آفرین باشد.

وی با بیان اینکه عاشورا از ماندگارترین حقیقتهای هستی است، افزود: عاشورا ترسیم ‌کننده متعالی‌ترین جلوه‌های حیات بشری است که باید این امر برای نسل کنونی جامعه تبیین شود.

مدیرکل اوقاف وامورخیریه گیلان درادامه با اشاره به اینکه دشمنان درصدد هستند خرافات و تحریفات در حرکتهای عاشورایی رسوخ یابداظهارکرد: به ‌لطف و عنایت خداوندی و عظمت و بزرگی سرور و سالار شهیدان این حربه کارساز نشده و نخواهد شد.