یک وزیر صهیونیستی پرونده شالیت را با مذاکرات آتش بس مرتبط دانست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، راوی ایتان وزیر امور بازنشستگان اسرائیل در گفتگویی بر ضرورت گنجانده شدن مسئله آزادی گلعاد شالیت در هرگونه توافقنامه آتش بس با جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) تاکید کرد.

وی افزود: آزادی شالیت که از سال 2006 میلادی تاکنون در اسارت است، باید در توافقنامه های احتمالی برای آتش بس با حماس وجود داشته باشد.

ایتان خاطرنشان کرد: من فکر می کنم شالیت در نهایت آزاد خواهد شد.

جنبش حماس اخیرا در واکنش به اظهارات اخیر ایهود اولمرت نخست وزیر رژیم صهیونیستی اعلام کرد که میان توافقنامه آتش بس و پرونده گلعاد شالیت هیچ ارتباطی وجود ندارد.

لازم به ذکر است که اولمرت شنبه گفته بود تا زمانی که حماس گلعاد شالیت را آزاد نکند با هیچ گونه توافقنامه آتش بسی موافقت نخواهد کرد.

وی همچنین آزادی شالیت را شرط باز شدن گذرگاه های نوارغزه دانست.