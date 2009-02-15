پرستاران از مزایای مشاغل سخت و زیان آور بهره مند می شوند

غضنفر میرزابیگی در حاشیه برگزاری همایش بزرگ پرستاران در تالار فارابی کرمان در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: با تصویب لایحه ارتقاء بهره وری نیروی بالینی نظام سلامت با محوریت امور پرستاری در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس بدون رای مخالف، در آینده پرستاران از مزایایی چشمگیری بهره مند خواهند شد.

وی تصریح کرد: با تصویب نهایی این طرح 8 ساعت از ساعت کار پرستاران کاهش می یابد و مزایای ساعات کار شبانه با ضریب 1.5 و عصر کاری با ضریب 1.2 محاسبه می شود.

میزابیگی افزود: در این طرح، پرستاری در همه زمینه های درمانی به عنوان مشاغل زیان آور و سخت محسوب می شود.

وی گفت: در این طرح نباید ساعت کار پرستاران به صورت متوالی 12 ساعت باشد همچنین اضافه کار نیز با توافق پرستاران نصف ساعت کاری هفتگی و ماهیانه خواهد بود.

میرزابیگی افزود: کار بررسی قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری نیز در سازمان نظام پرستاری به اتمام رسیده است و به شورای عالی بیمه فرستاده شده است.

وی گفت: امیدواریم همزمان با روز پرستار و طی 3 ماه آینده این 2 قانون مراحل نهایی خود را طی کند و تحولی در زمینه کار پرستاران در کشور ایجاد و مزایای و برکات این طرح ها قابل استفاده باشد.