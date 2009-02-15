12 هزار موقوفه در مازندران شناسایی شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیف الله سهرابی عصر یکشنبه در دیدار مدیران اوقاف و امور خیریه شهرستان های استان با استاندار مازندران در ساری افزود: هم اکنون هزار و 100 امامزاده در استان وجود دارد.

وی خاطرنشان کرد: احیاء موقوفات مهمترین وظیفه این دستگاه اجرایی بوده و موقوفات استان شناسنامه دار می شوند.

مدیرکل اوقاف و امورخیریه مازندران با اشاره به اینکه 30 پرو‍‍ژه وقفی همزمان با هفته وقف در استان افتتاح خواهد شد، تصریح کرد: این پروژ‍‍زه ها در حوزه های بازسازی امامزاده ها، احیاء موقوفات و آغاز عملیات اجرایی برخی اماکن متبرکه است.

استاندار مازندران نیز در این دیدار با بیان اینکه تعاملات مدیران دستگاههای اجرایی با وقف باید نهادینه شود اظهار داشت: فعالیت در نهادهای انقلاب اسلامی نظیر اوقاف، سازمان تبلیغات و بنیاد شهید در دولت جمهوری اسلامی مقدس است.

سید محمد کریمی خاطرنشان کرد: حفظ ارزش ها، اشاعه معارف دینی رسالت اصلی فعالان عرصه فرهنگ دینی باید باشد.

دبیر شورای فرهنگ عمومی مازندران با بیان اینکه مردم نقش اساسی را در ترویج فرهنگ وقف در جامعه دارند تصریح کرد: کمکهای وقفی مردم خیر و نوعدوست استان علویان مازندران در کشور زبانزد است.ژ

وی با اعلام این مهم که امانتداری باید شاکله کارکرد واقفان دینی باشد افزود: حفظ و حراست از بقاع متبرکه، مشارکت در جشن های گلریزان و آزادی زندانیان غیرعمد، حضور در فعالیت های عمرانی و کمک به مناطق محروم نیز می تواند با استفاده از درآمدهای موقوفات صورت گیرد.

استاندار مازندران با بیان اینکه حمایت از نخبگان و تشویق موفقیت های دانش آموزان برتر نیز می تواند کارکرد متولیان امر وقف باشد افزود: روسای ادارات اوقاف شهرستان ها در هفته وقف تلاش بیشتری صورت دهند.