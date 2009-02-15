30 دهیاری مازندران به شبکه دولت متصل می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، یدالله طهماسبی عصر یکشنبه در جلسه کارگروه تحول اداری مازندران در استانداری افزود: هم اکنون زیرساخت های فناوری اطلاعات در تمامی دستگاههای اجرایی استان به صورت زیرساختی فراهم است.

وی خاطر نشان کرد: قصد داریم در شبکه دولت نیز گزارش کارکردهای عمرانی دستگاههای اجرایی استان را پیاده سازی کنیم.

مدیرکل فناوری اطلاعات استانداری مازندران بیان داشت: متاسفانه دستگاههایی نظیر تامین اجتماعی، نوسازی مدارس، شرکت گاز، صدا و سیما و دانشگاه علوم پزشکی مازندران به لحاظ بهره مند بودن از زیرساخت های شبکه دولت، خدمات الکترونیکی در دستگاههای آنان ارائه نمی شود.

طهماسبی خاطرنشان کرد: به زودی سی دستگاه اجرایی استان و 51 شهرداری مازندران به زودی به شبکه دولت متصل خواهند شد.

وی افزود: اداره کل فناوری اطلاعات استانداری مازندران توانایی اتصال 110 دستگاه اجرایی استان را به شبکه دولت داراست.

وی با بیان اینکه مازندران 45 درصد نسبت به اهداف برنامه چهارم توسعه در حوزه فراهم سازی زیرساخت های فناوری اطلاعات پیشرو است افزود: برنامه داریم از سال آینده ادارات شهرستانی را به شبکه دولت متصل کنیم.