نقش ایران در قبال افغانستان همیشه سازنده و مثبت بوده است

به گزارش خبرگزاری مهر، حامد کرزای در مصاحبه با سی ان ان در پاسخ به سئوالی مبنی بر دخالت ایران در امور افغانستان و تلاش برای بی ثباتی این کشور گفت: جمهوری اسلامی ایران همیشه چه در کنفرانس حمایت از کابل در "بن" آلمان و چه بعد از آن در ثبات افغانستان نقش مثبت و سازنده ای داشته است.

وی ایران را دارای پیشینه مشترک تاریخی، فرهنگی، زبانی و مذهبی با افغانستان دانست و ابراز داشت: تهران و واشنگتن دو متحد استراتژیک کابل هستند و ما از مذاکرات مستقیم بین آنها حمایت می کنیم.

رئیس جمهور افغانستان ساختن کشورش را در گرو کمک همسایگان آن از جمله ایران دانست.