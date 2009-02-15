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۲۷ بهمن ۱۳۸۷، ۱۸:۵۵

کرزای در مصاحبه با سی ان ان:

نقش ایران در قبال افغانستان همیشه سازنده و مثبت بوده است

نقش ایران در قبال افغانستان همیشه سازنده و مثبت بوده است

رئیس جمهور افغانستان، ایران را یک متحد استراتژیک برای کشورش دانست که همیشه نقشی سازنده و مثبت در قبال کابل داشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حامد کرزای در مصاحبه با سی ان ان در پاسخ به سئوالی مبنی بر دخالت ایران در امور افغانستان و تلاش برای بی ثباتی این کشور گفت: جمهوری اسلامی ایران همیشه چه در کنفرانس حمایت از کابل در "بن" آلمان و چه بعد از آن در ثبات افغانستان نقش مثبت و سازنده ای داشته است.

وی ایران را دارای پیشینه مشترک تاریخی، فرهنگی، زبانی و مذهبی با افغانستان دانست و ابراز داشت: تهران و واشنگتن دو متحد استراتژیک کابل هستند و ما از مذاکرات مستقیم بین آنها حمایت می کنیم.

رئیس جمهور افغانستان ساختن کشورش را در گرو کمک همسایگان آن از جمله ایران دانست.

کد مطلب 834956

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