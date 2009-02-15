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۲۷ بهمن ۱۳۸۷، ۱۹:۰۹

رئیس مجلس امارات:

همکاری کشورهای مسلمان در حمایت از مردم فلسطین باید تقویت شود

همکاری کشورهای مسلمان در حمایت از مردم فلسطین باید تقویت شود

رئیس مجلس امارات تصریح کرد: همکاری میان کشورهای مسلمان برای حمایت از مردم فلسطین باید بیشتر و محکم تر شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس مجلس شورای اسلامی که با عبدالعزیز القریر، همتای اماراتی خود گفتگوی تلفنی می‌کرد، با اشاره به علائق و پیوندهای دیرین و گسترده فی مابین گفت: با وجود پیوندها و مشترکات عمیق دو کشور ظرفیت های فراوانی برای توسعه و تعمیق همکاری های همه جانبه فی مابین وجود دارد که باید از آنها در راستای منافع مشترک بهره برد.

لاریجانی در ادامه این گفتگو شرایط کنونی مردم فلسطین را بسیار دردآور خواند و افزود: اوضاع کنونی فلسطین بویژه مردم غزه به خاطر تعدیات رژیم صهیونیستی بسیار دردآور است و همه کشورهای اسلامی برای کمک به مردم بی دفاع غزه کمک کنند.

رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین با اشاره به برگزاری کنفرانس بین المللی حمایت از مرم فلسطین در‌آینده نزدیک در تهران از همتای اماراتی خود برای شرکت در این کنفرانس دعوت به عمل آورد.

عبدالعزیز القریر رئیس مجلس امارات نیز در این گفتگوی تلفنی روابط ایران و امارات را تاریخی و قوی خواند و گفت: توسعه و تحکیم مناسبات دوستانه با ایران برای امارات متحده عربی از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

وی با قدردانی از تلاش های دکتر لاریجانی در حمایت از مردم فلسطین بویژه غزه افزود: شرایط کنونی منطقه شرایط سخت و دشواری است که افزایش رایزنی ها و مشورت ها میان کشورهای اسلامی را ضروری ساخته است.

وی تصریح کرد: همکاری میان کشورهای مسلمان برای حمایت از مردم فلسطین باید بیشتر و محکم تر شود.

رئیس مجلس امارات با قدردانی ازدعوت رئیس مجلس شورای اسلامی اظهار امیدواری کرد درکنفرانس بین المللی حمایت ازمردم فلسطین در تهران شرکت کند.

کد مطلب 834965

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