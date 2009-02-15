به گزارش خبرنگار مهر، احمد مومن زاده که چندی پیش اخباری در مورد حضورش در تیم پیکان مطرح شده بود، امروز با عقد قراردادی کوتاه مدت به تیم فوتبال راه آهن شهرری پیوست.

این مهاجم عصر امروز با حضور در هیئت فوتبال استان تهران تا پایان فصل جاری با تیم راه آهن قراردادی رسمی امضا کرد و در تمرین این تیم شرکت کرد.

مومن زاده به علت اختلاف با مجید جلالی در ابتدای فصل جاری از تیم فوتبال فولاد جدا شد تا اینکه امروز رسما به تیم راه آهن پیوست.

دیدار تیم‌های فوتبال راه آهن شهرری و ذوب آهن اصفهان در چارچوب هفته بیست و هفتم رقابت‌های فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور ساعت 15 روزچهارشنبه با قضاوت حاج بابایی در ورزشگاه اکباتان تهران برگزار می شود.