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۲۷ بهمن ۱۳۸۷، ۲۰:۱۱

یک تحلیلگر عرب تاکید کرد:

ماهواره امید پیروزی دیگری در لیست پیروزیهای مسلمانان

ماهواره امید پیروزی دیگری در لیست پیروزیهای مسلمانان

روزنامه البلاد امروز با اشاره به برگزاری سی امین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی و تمجید از فداکاریها و مقاومت ملت مسلمان ایران و پیشرفتهای عظیم علمی از جمله پرتاب ماهواره امید، آن را نشانه عزم و اراده یک ملت برای شکستن قیدو بندهای وابستگی به بیگانه دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه البلاد بحرین روز یکشنبه در مقاله ای به قلم مرتضى بدر نوشت: هفته گذشته با آغاز جشن های سی امین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، ایران یک ماهواره بر ساخت داخل را که حامل ماهواره ساخت عقل و دست ملی و بدون استعانت گرفتن از کارشناسان خارجی بود، به فضا پرتاب کرد.

این امر با توجه به زمان و محتوای آن چون رعد وبرق در سراسر زمین بازتاب داشت و طنین افکند. خبرگزاری ها و کانال های ماهواره ای این خبر را با صورت (خبر فوری) منعکس کردند. این رویداد همه را شگفت زده کرد و دشمنان را قبل از دوستان و به کمین نشستگان را قبل از محبان و علاقمندان مدهوش ساخت.

رسانه های گروهی صهیونیستی از اولین لحظه اوجگیری ماهواره بر سفیر2 و قرار دادن ماهواره امید در مدار خود لحظه ای آرام نگرفتند. توجه و اهتمام کارشناسان، تحلیلگران و نویسندگان صهیونیست در قبال این رویداد بسیار بیشتر و بالاتر از توجه آنان به انتخابات پارلمانی این رژ‍یم غاصب بود، این نگرانی و هراس و ترس و وحشت صهیونیستها پیروزی دیگری در لیست پیروزیهای مسلمانان در مبارزات خود در برابر صهیونیستها رقم زد.

این یک دستاورد علمی پیشرفته است که به دستاوردهای نادر مسلمانان در دوران معاصر افزوده شده و باعث می گردد آنان را از وابستگی و تبعیت از ابرقدرتها خارج کند.

ملت ایران 30 سال قبل تصمیم گرفت وارد معرکه شود وبا قدرت و اقتدار وتوکل بر خداوند متعال واعتماد به عقل و خرد فرزندان خود، وارد مبارزه عزم و اراده با ابرقدرتها شد و با استناد به اعتقادات و تاریخ کهن خود، چون چراغی فروزان وارد دوران علوم و فناوری مدرن گردید باوجود هشت سال جنگ تحمیلی که منجر به انهدام زیرساختهای این کشور گردید و در آن زمان گفته می شد که که کشور پنجاه سال به عقب بازگشته است، امروزه ما شاهد ببار نشستن مقاومت، پایداری و جانفشانی های آن هستیم.

در جدیدترین گزارش بین المللی آمده که ایران در بین 179 کشور جهان، رتبه چهارم را در پیشرفت و مدرنیزه کردن عرصه های مختلف را کسب نموده است. 

کد مطلب 834981

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