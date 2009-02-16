تجلیل از معلمان باید با نظرسنجی از آنان صورت گیرد

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد،؛ علی چراغیان شامگاه گذشته در جلسه شورای آموزش و پرورش استان لرستان اظهار داشت: در اولین گام برای برگزاری مراسم تجلیل از معلمان نمونه باید از آنان نظر سنجی پیرامون بهترین نوع تجلیل صورت گیرد.

وی ضمن درخواست از مسئولین سازمان آموزش و پرورش برای تهیه چنین نظر سنجی یادآور شد: نقطه نظرات معلمان در این زمینه می تواند راهگشا باشد.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان همچنین با تاکید بر اینکه تجلیل از معلمان یک حرکت نهادین در راستای ارج گذاری به فعالیت های آنان است، یادآور شد: فرهنگ سازی پیرامون برنامه های تقدیر از مقام معلم در جامعه باید صورت گیرد.

چراغیان بازگو کردن زحمات معلمان در جامعه را ضروری دانست و بیان داشت: نگاه به معلم باید نگاه به ایثارگری و فداکاری باشد. وی با تاکید بر ضرورت نهادینه کردن جایگاه تعلیم و تربیت در اقشار مختلف جامعه، خاطرنشان کرد: جامعه همواره باید دعاگوی معلمان واقعی باشد.

این مقام مسئول معلمان را آغازگر حرکت مبارزه با آسیب های اجتماعی و زدودن ناهنجاری ها در جامعه خواند و عنوان کرد: معلم گل سرسبد تعلیم و تربیت در هر جامعه ای است.

چراغیان فضای سالم، امن و آرام جامعه را مرهون تلاش معلمان دانست و افزود: همه باید در تکریم معلمان تلاش کنند.

وی همچنین کارکرد آموزش و پرورش را از جمله کارکردهای مهم و تاثیر گذار و مورد هدف دشمنان نظام ارزیابی کرد و ادامه داد: با توجه به اینکه این سازمان در تکامل و پیشرفت همه جانبه جامعه تاثیر گذار است همواره دشمنان به دنبال انحراف در این مراکز و قشر دانشجو و دانش آموز بوده اند.

معاون سیاسی امنیتی استانداری لرستان هدف دشمنان را تضعیف پایه های تحکیم دهنده نظام دانست و تصریح کرد: آموزش و پرورش باید به صورت هماهنگ در عرصه تعلیم و تربیت تلاش کند و این امر تنها در صورت همکاری و تعامل سایر دستگاههای محقق خواهد شد.