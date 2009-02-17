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۲۹ بهمن ۱۳۸۷، ۹:۴۹

"آواز در باران" سال آینده از شبکه چهار پخش می‌شود

"آواز در باران" سال آینده از شبکه چهار پخش می‌شود

مجموعه تلویزیونی "آواز در باران" به کارگردانی هنری صدرالدین شجره و تهیه‌کنندگی صدیقه صحت سال آینده از شبکه چهار روی آنتن می‌رود.

به گزارش خبرنگار مهر، این مجموعه به کارگردانی تلویزیونی کاظم بلوچی مراحل تصویربرداری را سپری می‌کند و بازیگرانی چون اکبر زنجانپور، بهزاد فراهانی، میکائیل شهرستانی، سامیه لک، رسول نجفیان، محمد حاتمی، زهرا سعیدی، هایده حائری، صدیقه کیانفر، رضا فیاضی و ... بازی می‌کنند.

عوامل این پروژه عبارتند از مصطفی احمدیان مدیر تصویربرداری، شهرام باباپور برنامه ریز و دستیار اول کارگردان، صالح حبیبی تدوینگر، همایون رضا عطاردی آهنگساز، بابک شعاعی طراح گریم، سامان مجدوفایی صداگذار و میکس، پیمان حمیدی و هاشم علی‌اکبری مدیران تولید، محمد گنجعلی طراح صحنه و لباس.

مضمون مجموعه "آواز در باران" انقلابی است و داستان زندگی پرفراز و نشیب یک سرهنگ تبعیدی را به تصویر می‌کشد. پیش از این اعلام شده بود مجموعه در ایام دهه فجر روی آنتن می‌رود، اما پخش آن به سال آینده موکول شد.

کد مطلب 835164

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