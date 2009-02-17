به گزارش خبرنگار مهر، این مجموعه به کارگردانی تلویزیونی کاظم بلوچی مراحل تصویربرداری را سپری می‌کند و بازیگرانی چون اکبر زنجانپور، بهزاد فراهانی، میکائیل شهرستانی، سامیه لک، رسول نجفیان، محمد حاتمی، زهرا سعیدی، هایده حائری، صدیقه کیانفر، رضا فیاضی و ... بازی می‌کنند.

عوامل این پروژه عبارتند از مصطفی احمدیان مدیر تصویربرداری، شهرام باباپور برنامه ریز و دستیار اول کارگردان، صالح حبیبی تدوینگر، همایون رضا عطاردی آهنگساز، بابک شعاعی طراح گریم، سامان مجدوفایی صداگذار و میکس، پیمان حمیدی و هاشم علی‌اکبری مدیران تولید، محمد گنجعلی طراح صحنه و لباس.

مضمون مجموعه "آواز در باران" انقلابی است و داستان زندگی پرفراز و نشیب یک سرهنگ تبعیدی را به تصویر می‌کشد. پیش از این اعلام شده بود مجموعه در ایام دهه فجر روی آنتن می‌رود، اما پخش آن به سال آینده موکول شد.