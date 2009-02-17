نیازهای موجود در صنعت دام و طیور شناسایی نشده اند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، یحیی محمودزاده شامگاه دوشنبه در بازدید از کارخانه کیمیا رشد، بزرگترین کارخانه داروسازی دام و طیور کشور در شهرک صنعتی شهرستان آق قلا افزود: مسیر توسعه صنعتی استان باید به سمت تولید محصولات جدید باشد و برای رسیدن به این هدف باید از آنچه داریم استفاده بهینه کنیم.
وی اظهار داشت: پشتیبانی دستگاههای اجرایی از سرمایه گذاران و سرمایه گذاری سرمایه گذاران در رشته های مورد نیاز زنجیره کشاورزی و دامپروری نیاز ضروری است.
حسین رحمانی مدیرعامل شرکت "کیمیا رشد" نیز گفت: برای راه اندازی این طرح عظیم صنعتی بیش از 40 میلیارد ریال ارزی و ریالی سرمایه گذاری شده که حدود 12 میلیارد و 500 میلیون ریال آن از محل طرحهای زودبازده و بقیه از محل سرمایه گذاری سهامداران و همکاری بانک اقتصاد نوین و بانکهای دیگر تامین شده است.
وی اظهار داشت: این کارخانه دارای سه خط تولید جداگانه پودر، محلول خوراکی و قرص و بلوس به ظرفیت دو هزار و 500 تن در سال است که با همکاری مهندسان و متخصصان چینی طی 3.5 ماه و با زیربنای یک هزار و 800 مترمربع ساخته شده است.
رحمانی، حجم سرمایه در گردش این پروژه را برای رسیدن به اهداف، بیش از 50 میلیارد ریال در ماه اعلام کرد و خواستار حمایت مسئولان استانی برای تکمیل و توسعه این طرح شد.
طرح صنعتی داروسازی کیمیا رشد از پروژه های سیمرغ استان گلستان بوده که به طور همزمان در ایام الله دهه فجر به بهره برداری رسیده است.
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