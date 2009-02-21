قصه کلنگ کارخانه سیمان و ادعاهای نیروگاه خرم آباد

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، در گزارش "لرستان سرزمین کلنگ های بدون کارشناسی" که با محوریت کارخانه سیمان خرم آباد انتشار یافت در برخی از اظهارات استاندار لرستان نیز به موضوع نیروگاه سیکل ترکیبی خرم آباد اشاره شد که حکایت از نگرانیهای سید حسین صابری از سرنوشت نیروگاه و کارخانه سیمان داشت.

در جوابیه شرکت سرمایه گذاری نیروگاهی ایران نیز که در تاریخ 23 بهمن ماه در خبرگزاری مهر انتشار یافت یکی از بندهایی که مورد تاکید روابط عمومی این شرکت بود در قالب جمله " احداث نیروگاه سیکل ترکیبی خرم آباد محصول کارشناسی و مطالعات امکان سنجی انجام شده توسط وزارت محترم نیرو در سالهای 81 و 82 است" بروز یافت که جهت اطلاع مسئولان شرکت نیروگاهی ایران باید گفت که در گزارش خبرگزاری مهر هیچگونه بحث یا بررسی در مورد کارشناسی بودن یا نبودن نیروگاه سیکل ترکیبی خرم آباد صورت نگرفته است زیرا گزارش با محوریت کارخانه سیمان تهیه شده بود.

لذا خبرگزاری مهر ضمن اینکه همه مسئولان این شرکت را به مطالعه مجدد و دقیق گزارش مهر دعوت می کند به مردم استان نیز وعده می دهد که به زودی پیرامون نیروگاه خرم آباد و دلایل تاخیر در بهره برداری و کندی روند احداث نیروگاهی که با استناد به جوابیه انتشار یافته از سوی روابط عمومی آن شرکت در سال 81 و 82 کارکارشناسی آن صورت گرفته است و تا به امروز هنوز به بهره برداری نرسیده است و پیشرفت مطابق برنامه نیز نداشته است، گزارشی تهیه کند.

از سوی دیگر در جوابیه شرکت نیروگاهی ایران ضمن متهم کردن خبرگزاری مهر به عدم اطلاع از کلنگ زنی نیروگاه خرم آباد عنوان شده است: "کلنگ احداث نیروگاه در اسفند ماه سال 84 و در اولین سفر هیئت محترم وزیران به استان لرستان توسط وزیر محترم نیرو جناب آقای مهندس فتاح به زمین زده شده است و بعید به نظر می‌رسد کلنگ‌زنی بزرگترین پروژه عمرانی استان لرستان با حجم سرمایه‌گذاری بیش از 13000 میلیارد ریال و نیز حجم عملیات اجرایی کنونی در سایت از نگاه خبرنگاران دور مانده باشد."

حال این سئوال از مسئولان شرکت نیروگاهی ایران مطرح است که بعید به نظر می رسد با توجه به اینکه کلنگ نیروگاه خرم آباد پیش از کارخانه سیمان به زمین زده شده است مسئولان این شرکت زمانی که در سال 85 کلنگ کارخانه سیمان به دست وزیر کار و امور اجتماعی در مجاور نیروگاه خرم آباد به زمین زده می شد از قضیه بی اطلاع مانده و همان روز در صدد طرح مضرات کارخانه سیمان برای نیروگاه بر نیامده باشند.

به هر حال آنچه برای مردم لرستان ناراحت کننده است عدم جلوگیری از ساخت کارخانه کارشناسی نشده سیمان در همان ابتدای کار است که امروز در سال 87 مسئولان آن مدعی پیشرفت 24 درصدی هستند و همچنین نیروگاهی که تهدید به خروج از لرستان می کند و در این میان مردم لرستان سرگردان میان داشتن و نداشتن نیروگاهی هستند که خود را بزرگترین پروژه عمرانی استان می داند و کارخانه سیمانی که مدعی بزرگترین پروژه زیربنایی لرستان است.

پیشرفت 25 درصدی!

از سوی دیگر در پاسخ به بند سوم جوابیه نیروگاه خرم آبادی مبنی بر اینکه "این شرکت بر اساس نظر سازنده تجهیزات نیروگاه اعلام کرده است که احداث کارخانه سیمان در نزدیکی محل نیروگاه به دلیل آلودگی‌های ایجاد شده موجب ورود خسارت به تجهیزات نیروگاه گردیده و به دلیل هدر رفت منابع و سرمایه‌های ملی عملا” امکان پذیر نمی‌باشد" باید گفت که چرا در سال 85 که با هیاهوی تبلیغاتی فراوان کلنگ کارخانه سیمان به زمین زده شد کسی به طرح این موضوع نپرداخت و در آن زمان مسئولان شرکت نیروگاهی ایران اعتراض خود را عنوان نکردند و امروز با هدررفت "سرمایه زیادی از سهامداران" کارخانه سیمان و پیشرفتهای چند درصدی باید کارخانه سیمان تعطیل شود تا شاید روزی دیگر در گوشه ای دیگر از لرستان سر برآورد و یا شاید دیگر کارخانه سیمانی در کار نباشد.

به هر حال آنچه در گزارش پیشین مهر نیز بر آن تاکید شد ضرورت کارکارشناسی پیرامون پروژه هایی با این عظمت بود تا بیت المال صرف آزمون و خطا نشود و کام مردم لرستان از شعارهای رفع بیکاری و ارتقا شاخص های توسعه مناطق محروم دولت نهم شیرین شود.

به هر حال خبرگزاری مهر برای پیگیری دیگر ادعاهای مطرح شده در جوابیه شرکت نیروگاهی ایران گفتگویی جامع با استاندار لرستان ترتیب داد که حوصله سید حسین صابری در پاسخگویی به سئوالات خبرنگار خبرگزاری مهر جای تقدیر دارد.

پیشرفت فیزیکی 25 درصدی نیروگاه را رد می کنم/ نیروگاه خرم آباد مهرماه امسال فعال شده است

استاندار لرستان در پاسخ به اولین سئوال خبرنگار مهر پیرامون وضعیت نیروگاه خرم آباد و ادعاهای شرکت نیروگاهی ایران مبنی بر پیشرفت 25 درصدی پروژه، اینگونه می گوید: نیروگاه خرم آباد یکی از پروژه های بزرگ عمرانی و مادر لرستان است که با تامین اعتبار از محل صندوق ذخیره ارزی در فاز اول آن هشت واحد گازی به بهره برداری خواهد رسید.

سید حسین صابری با تاکید بر اینکه نیروگاه در حال حاضر در حال احداث است، عنوان کرد: مراحل حصار کشی زمین نیروگاه و خرید برخی تجهیزات آن انجام شده است ولی در حال حاضر با توجه به اینکه چند روزی است از آن بازدید نداشته ام در جریان دقیق پیشرفت فیزیکی نیروگاه نیستم.

وی با بیان اینکه کلنگ نیروگاه خرم آباد سال 84 به زمین زده شده است، خاطر نشان کرد: ولی کلنگ کارخانه سیمان و همچنین عملیات اجرایی آن بعد از نیروگاه خرم آباد آغاز شده است.

صابری به منظور پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در مورد پیشرفت فیزیکی نیروگاه با مدیر عامل نیروگاه تماس تلفنی گرفت که وی نیز با اشاره به اینکه در چند روز اخیر اطلاعی از وضعیت پیشرفت فیزیکی ندارد!!، عنوان کرد: تاکنون حدود 14 میلیارد تومان در نیروگاه هزینه شده است.

استاندار لرستان نیز در ادامه پاسخگویی به سئوال مهر با بیان اینکه میزان هزینه انجام شده تاکنون در مقایسه با حجم سرمایه گذاری این پروژه اصلا قابل قیاس نیست و حتی یک درصد هم نمی شود، تصریح کرد: به طور قطع نیروگاه خرم آباد پیشرفت فیزیکی 25 درصدی ندارد.

صابری با اشاره به ادعاهای کارخانه سیمان مبنی بر پیشرفتهای فیزیکی 24 درصدی نیز تاکید کرد: نه کارخانه سیمان پیشرفت فیزیکی 24 درصدی دارد و نه نیروگاه پیشرفت فیزیکی 25 درصد دارد.

وی ضمن تایید اینکه کارخانه و نیروگاه پرتحرک نبوده و تا سال جاری پیشرفت کندی داشته اند، یادآور شد: نیروگاه در ابتدای کار عنوان کرده بود که تا تکلیف کارخانه سیمان مشخص نشود ما فعالیت نخواهیم کرد.

استاندار لرستان ادامه داد: حتی در برهه ای از زمان نیروگاه به طور رسمی به ما نامه نوشت که در صورت عدم رفع موضوع کارخانه سیمان نیروگاه را به استان های دیگر منتقل خواهیم کرد!!

صابری در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر مبنی بر اینکه کارخانه سیمان و نیروگاه در چه افقی باید به بهره برداری می رسیدند، عنوان کرد: به طور دقیق به خاطر ندارم ولی یک نیروگاه باید در افق 38 ماهه تا چهار ساله به بهره برداری برسد.

وی ادامه داد: یک کارخانه سیمان نیز به طور میانگین باید در طول مدت دو سال به بهره برداری برسد.

به گزارش مهر کلنگ کارخانه سیمان در سال 85 و نیروگاه خرم آباد در سال 84 به زمین زده شده است که تاکنون باید پیشرفتهای فیزیکی بیش از حتی آنچه ادعا می کنند داشته باشند!

بر مواضع خود محکم ایستاده ام/ گزارش خبرگزاری مهر بی طرفانه و جامع بود

استاندار لرستان همچنین با اشاره به وضعیت کارخانه سیمان خرم آباد، اظهار داشت: "دی ماه سال 86 " اولین جلسه در مورد جابجایی کارخانه سیمان و بررسی اعتراضهای نیروگاه خرم آباد تشکیل شد.

صابری با اشاره به دلایل جابجایی کارخانه سیمان ضمن تاکید بر اینکه آنچه که از توربینهای نیروگاه خرم آباد ضروری تر به نظر می رسد توجه به سلامت مردم است، یادآور شد: پس از آن جلسه کارخانه سیمان 45 روز فرصت خواست تا با سهامداران خود صحبت کند و نتیجه را به ما ابلاغ کند که این چنین نکرد.

وی یکی از دلایل معطل ماندن نیروگاه را وضعیت کارخانه سیمان دانست و افزود: یکی دیگر از دلایل روند کند ساخت نیروگاه عدم تخصیص وام ارزی به نیروگاه به دلیل مشکلات موجود در این زمینه بود که با رایزنی هایی که انجام شد وام نیروگاه در شهریور ماه امسال اخذ شد و نیروگاه از گازی به سیکل ترکیبی تغییر ماهیت یافت.

نیروگاه در دست احداث لرستان

استاندار لرستان با اشاره به تصمیم گرفته شده مبنی بر جابجایی کارخانه سیمان خرم آباد، خاطر نشان کرد: من در راستای تامین سلامت مردم خرم آباد و جلوگیری از خطرات زیست محیطی این کارخانه بر مواضع خود محکم ایستاده ام.

صابری ضمن اشاره به اینکه کارخانه سیمان در بسیاری از موارد خلاف قانون و مقررات عمل کرده و به تعهدات خود پایبند نبوده است، خاطر نشان کرد: در آخرین نامه ای که 32 روز پیش از سوی محیط زیست کشور ارسال شده ضمن تایید آلایندگی کارخانه سیمان بر ضرورت توقف فعالیتهای این کارخانه تاکید شده است.

استاندار لرستان در رابطه با گزارش خبرگزاری مهر در مورد کارخانه سیمان و کارشناسی نبودن این پروژه نیز اظهار داشت: گزارش مهر یک گزارش بی طرفانه و جامع بوده است که در آن همه مسائل بدون کم و کاست عنوان شده بود.

صابری ضمن تایید همه اظهارات انتشار یافته از سوی وی در گزارش خبرگزاری مهر، خاطر نشان کرد: تمام تلاش ما بر این است که با انتقال محل کارخانه سیمان به مکان دیگری این کارخانه با توجه به اشتغالزایی و سطح تولید در تامین نیاز بازار در لرستان احداث شود.

وی خاطر نشان کرد: مکان جدید دیگری برای کارخانه سیمان خرم آباد در نظر گرفته شده است که دارای کلیه ضوابط زیست محیطی است.

به هر حال خبرگزاری مهر بدون هر گونه اظهار نظر پیرامون ضرورت جابجایی کارخانه سیمان خرم آباد قضاوت را بر عهده مردم فهیم لرستان و کشور و مسئولان متخصص می گذارد و از سوی دیگر هنوز معتقد است در اجرا و مکان یابی پروژه های هر استان باید پیش از آغاز کار کلیه مراحل کار کارشناسی صورت پذیرد تا به مانند امروز دو پروژه زیربنایی و بزرگ لرستان در مراحل احداث خود با مشکلات این چنینی مواجه نشده و خاطر مردم لرستان نیز از وضعیت به وجود آمده مکدر نشود.