عباس پوریانی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: ساخت و سازهای غیراصولی که موازین فنی در آن رعایت نشود، موجب صدمه زدن و به بارآمدن خسارات زیادی می شود که برخورد ویژه در این زمینه ضروری است.

وی یادآورشد: نیاز است متولیان امر در این زمینه حساسیت بیشتری به خرج دهند و دستگاههای نظارتی در این زمینه شدت عمل بیشتری به خرج دهند.

وی خاطرنشان کرد: برای مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز به همکاری و تعامل بیشتر دستگاهها مرتبط نیاز است تا شمار حوادث این بخش به صفر رسد.

قاسم حاجی محمدی عضو شورای شهر گرگان نیز در این زمینه به خبرنگار مهر افزود: ساخت و ساز غیرمجاز و غیرقانونی در مناطق مختلف شهری به معضلی جدی در این منطقه تبدیل شده که برای مقابله با آن به راهکاری اساسی نیاز است.

وی اظهار داشت: تفکیک های غیرقانونی و تغییر غیرمجاز اراضی و ساخت و ساز در کوچه ها و معابر تنگ و بدون توجه به قوانین و مقرارات، مشکلاتی را در این منطقه ایجاد کرده است.

