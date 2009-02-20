کشاورزی در گیلان نیازمند سرمایه گذاری کلان است

نماینده مردم انزلی در مجلس هشتم در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه توسعه یافتگی صنعت و کشاورزی گیلان قابل قبول نیست افزود: در زمان طاغوت گیلان به عنوان استانی صرفا از نوع کشاورزی سنتی و کم بازده شناخته شده بود و توسعه ای زیادی پیدا نکرد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در بخش صنعت به جهت اینکه قطب کشاورزی بودیم هم خوب عمل نشد از این رو دلارهای هفت تومانی از بخش صنعتی استان گیلان حذف و به استانهای دیگر سرازیر شد.

خسته بند با بیان اینکه توسعه گردشگری پویایی اقتصادی را در استان به همراه دارد یادآورشد: با توجه به ظرفیتهای عظیم گردشگری باید با جذب سرمایه گذاریهای داخلی و خارجی در این حوزه به توفیقات گسترده ای دست یافت.

نماینده مجلس هشتم همچنین احداث راه آهن گیلان را یک ضرورت اجتناب ناپذیر دانست و افزود: با احداث راه آهن رشت - قزوین - انزلی به رغم کاهش 50 درصدی هزینه کالا و حمل و نقل موجب کوتاه شدن 11هزار کیلومتر راه نیز می شود.

خسته بند اظهار داشت: این مسیر به عنوان کریدور شمال - جنوب ( نوستراک ) عمل کرده و در رونق اقتصادی استان بسیار موثر است.

وی عنوان کرد: در حال حاضر بسیاری از کشورهای اروپایی فعالیتهای تجاری و بازرگانی خود را ازاین مسیر انجام می دهند که با تکمیل پروژه راه آهن اقتصاد استان متحول می شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هشتم با اشاره به اینکه گیلان با 40 کشور جهان ارتباط دارد افزود: رشد تجارت خارجی علاوه بر پویایی اقتصادی در کاهش نرخ بیماری جامعه اثر قابل توجهی خواهد داشت.

خسته بند در خصوص توسعه بندرتجاری انزلی نیزاظهارکرد: هم اکنون بندرانزلی قابلیت 4.5 میلیون تن کالا را دارد که با اجرای طرح توسعه بندر تجاری انزلی این ظرفیت به 17 میلیون تن افزایش خواهد یافت.

نماینده انزلی ادامه داد: برای توسعه بندرانزلی هم اکنون به ارزش سه هزار و 500میلیارد ریال پروژه در دست اجرا است.