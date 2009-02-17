علی اصغر هادی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج اظهار داشت: در حال حاضر میزان سرانه ورزشی برای افراد کم بینا و نابینا در کشور صفر است که این مشکل بر روی توسعه ورزش در میان این قشر از جامعه تاثیر منفی بر جای گذاشته است.

وی ادامه داد: در حال حاضر هچگونه سالن و مجموعه ورزشی برای نابینایان وجود ندارد که این معضل باعث شده، سالن های مورد نیاز ورزش این قشر از سازمان تربیت بدنی و سایر ادارات اجاره شوند.

رئیس فدراسیون نابینایان و کم بینایان کشور خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه نابینایان و کم بینایان با محدودیت جسمی مواجه هستند باید تلاش کنیم که با فراهم کردن امکانات و زمینه های لازم برای روحیه امید و نشاط را به این قشر فراهم کنیم که ورزش می تواند یکی از این زمینه های بسیار خوب باشد.

وی یادآور شد: پس از تلاشهای فراوان موفق شدیم سه هزار متر زمین را برای ساخت یک مجموعه ورزشی در اختیار بگیریم که امیدواریم با حمایتهای سازمان تربیت بدنی هر چه سریعتر فعالیتهای ساخت و ساز آن در ابتدای سال آینده را آغاز کنیم.

هادی زاده گفت: این مجموعه ورزشی قرار است به عنواند کمپی برای تیمهای ملی و همچنین محلی برای انجام رقابتهای ملی و باشگاهی مورد استفاده قرار گیرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت ورزشکاران نابینا در کشور اشاره و عنوان کرد: در حال حاضر نابینایان کشور در 12 رشته با بیش از 12 هزار ورزشکار در بخش همگانی فعالیت می کنند.

رئیس فدراسیون نابینایان و کم بینایان افزود: در بخش قهرمانی نیز حدود چهار هزار و 200 ورزشکار داریم که بیش از 200 نفر از این افراد در رقابت های آسیایی و جهانی در قالب تیم های ملی در مسابقات حضور پیدا می کنند.

هادی زاده افزود: در حال حاضر وضعیت ورزشکاران نابینای کشورمان در رقابتهای جهانی بسیار مطلوب بوده به نحوی که در آخرین دوره از این رقابتها ما موفق به کسب عنوان نهم جهان شدیم و در مسابقات رشته گلبال سومین تیم دنیا به حساب می آییم.