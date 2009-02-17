مهندس علی صدیقیان مجری طرح در گفتگو با مهر گفت: سیمان گوگردی محصول جدیدی است که با وجود اینکه ظاهری نهایی مانند بتن حاصل از سیمان پرتلند دارد اما طرز تولید، نگهداری و استفاده از آن متفاوت است و جزء مدرن ترین محصولات ساختمانی دنیا به حساب می آیند.

وی با بیان اینکه بتن گوگردی یک عنوان کلی است که برای مجموعه ای از محصولات استفاده می شود، افزود: این مواد کلا جز دسته مواد ترموپلاستیک هستند که از ترکیبات گرمایی نوع خاصی از گوگرد، ترکیبات معدنی و افزودنیهای مورد نیاز به دست می آید که شامل سولفور، مواد متراکم ریزدانه و درشت دانه، مواد پر کننده (filler) و مواد افزودنی است.

صدیقیان اظهار داشت: مخلوط اولیه شامل حدود 15 تا 25 درصد سولفور، حدود 25 تا 45 درصد مواد متراکم ریز دانه و حدود 10 تا 15 درصد مواد افزودنی است که در ادامه filler به آن اضافه می شود. نوع، شکل و درجه بندی مواد متراکم موجود در فرمولاسیون باید به نحوی انتخاب شود تا بتوان حداقل فضای خالی void content در سیستم را ایجاد کند.

مجری طرح ادامه داد: بعد از انتخاب مواد متراکم پرکننده های معدنی و مواد افزودنی نیاز به فرمولاسیونی است که قادر باشد میزان بهینه سولفور را تعیین کند. برای این منظور نسبت حجمی پرکننده معدنی (f) به سولفور (s) یعنی f/s مشخصی در نظر گرفته شد و سپس با طراحی آزمایشهای تجربی، میزان سولفور برای فرمولاسیون را به دست آوردیم.

وی با بیان اینکه اصلاح بتن مبتنی بر اصلاح ساختار سیمان بوده است به مهر گفت: بتنهای گوگردی به تنهایی و بدون افزودنیهایی که به منظور بهبود خواص آن در فرمولاسیون منظور می شود از کارایی چندانی خصوصا به عنوان ماده مقاوم در محیطهای اسیدی و نمکهای شیمیایی برخوردار نیستند و از این رو در فرمولاسیون نهایی انواع افزودنی وجود دارد که عمدتا در راستای پایداری آن در سامانه های فرساینده اضافه می شود.

به گفته این محقق جوان با استفاده از فناوری "آرمه های" الیافی ویژه، بتنهای گوگردی از بهبود قابل توجهی در خصوص جلوگیری از شکاف در بدنه بتنی برخوردار می شوند.

صدیقیان استفاده در منابع ذخیره اسید، تیرهای پیش ساخته و قطعات بتنی، ساخت و یا ترمیم سکوهای بتنی، ترمیم جدولهای کنار خیابان، خط کشی خیابانها، دیوارهای پیش ساخته، حوضچه های فاضلاب، فونداسیون پیش ساخته از بتن گوگردی، ساخت و ترمیم سازههای آبی، ساخت و یا ترمیم پلهای هوائی، روکش لوله های فاضلاب و ساخت و ترمیم اسکله ها را از جمله کاربردهای بتن گوگردی ذکر کرد.

وی به ویژگیهای این بتن اشاره کرد و به مهر گفت: برخلاف سیمان معمولی هیچگونه نیازی به آب برای ساخت بتن ندارد ضمن آنکه سرعت گیرش در بتن گوگردی بسیار بیشتر از سیمان معمولی است. در بتن گوگردی حدود یک ساعت است ولی در سیمان معمولی 28 روزاست.

این محقق با تاکید بر اینکه امکان بازیافت مجدد بتن گوگردی وجود دارد، خاطر نشان کرد: این فناوری جز صنایع پاک و غیر آلاینده محسوب می شود چرا که در تولید این محصول از مواد زائد صنعت نفت استفاده می شود. این امر با در نظر گرفتن اینکه در حال حاضر مقادیر زیادی گوگرد در پالایشگاهها انباشته شده که برای محیط زیست مضر هستند، بسیار حائز اهمیت است.