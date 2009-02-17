دکتر رضا منصوری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در تمام دنیا از طریق علم نجوم وارد حوزه های علمی می شوند، گفت: انسانها از دوران کودکی با نگاه به آسمان سئوالاتی در ذهنشان ایجاد می شود که این سئوالات آنها را به سمت فراگیری علوم در آینده رهنمون می کند.

وی با ابراز خرسندی از اینکه رغبت جوانان کشور به علم کم نیست، افزود: ممکن است این رغبت تا 10 یا 20 سال آینده پایدار نباشد و شاید مانند کشورهای اروپایی شاهد روزی باشیم که رغبت جوانان نسبت به علم کم شود و برای رشد و شکوفایی رشته های علمی ناچار به پذیرش دانشجو از سایر کشورها باشیم از این رو مسئولان کشور می توانند با توجه به علاقه جوانان به علم نجوم آنها را به سمت فراگیری سایر زمینه های علمی دیگر هدایت کنند.

منصوری به ارتباط رشته هایی چون زیست شناسی، فیزیک و شیمی با علم نجوم اشاره و خاطرنشان کرد: این تنیدگی به گونه ای است که در حال حاضر گروه بین المللی "همگرایی گرانشی" جایزه ای را در زمینه روشهای اندازه گیریهای نجومی در نظر گرفته است. طبق اعلام این انجمن هر فرد از هر رشته و گرایشی که بتواند روشهای نوینی در حوزه اندازه گیری نجومی ارائه دهد جایزه این انحمن را دریافت می کند.

تامین زیر ساخت علمی شرط توسعه نجوم در کشور

مجری طرح رصدخانه ملی ایران با تاکید بر اینکه توسعه این علم در کشور نیاز به زیرساختهای علمی و پژوهشی دارد، اظهار داشت: با توجه به ارزیابی های پژوهشی کشور بیش از هر چیز به زیرساختهای علمی نیاز داریم. تجربه سایر کشورها نشان می دهد که تامین این زیر ساختها در سایه تعریف و اجرای پروژه های بزرگ و ملی ایجاد می شود.

منصوری طراحی و ساخت تلسکوپ ملی را از نمونه پروژه های بزرگ و ملی ذکر کرد و به مهر گفت: اجرای این پروژه منوط به همکاری متخصصانی در حوزه های اپتیک، مکانیک و کامپیوتر (نرم افزار) است و هزینه ای که برای این پروژه صرف می شود منجر به رشد و توسعه این سه زمینه علمی و در نهایت توسعه علم نجوم در کشور خواهد شد.

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف بخش عمده ساخت تلسکوپ را اپتیک دانست و تاکید کرد: علی رغم اینکه اپتیک کاربردهای وسیعی در صنایع نظامی و غیر نظامی دارد ولی متخصص در این زمینه کم داریم از این رو برای تربیت نیروی انسانی افرادی را برای فراگیری این علم به خارج اعزام کردیم.

منصوری به کاربردهای دانش کامپیوتر در ساخت تلسکوپ اشاره کرد و ادامه داد: کنترل تلسکوپ و پردازش اطلاعات به دست آمده از طریق تلسکوپ نیاز به متخصصانی در زمینه طراحی نرم افزارهای کاربردی دارد. این نرم افزارها باید قادر باشند تا با سرعت زیادی اطلاعات به دست آمده را پردازش کنند.

برای اتصال به جریانات بین المللی نجوم نیاز به تجدید نظر در برنامه های آموزشی دانشگاهها داریم

منصوری در ادامه با تاکید بر اینکه برای توسعه و متصل شدن به جریانات بین المللی نجوم نیاز به تجدید نظر در برنامه های آموزشی دانشگاهها داریم، گفت: طبق سند چشم انداز در افق 1404 ایران باید در سطح دنیا حرف اول را بزند و اگر بخواهیم به این سمت برویم باید دانشگاهها در برنامه های آموزشهای خود تجدید نظر کنند.

وی با اشاره به برنامه های آموزشی دانشگاهها در زمینه نجوم افزود: چندین دانشگاه داریم که دانشجوی دوره دکتری نجوم تربیت می کنند و پروژه هایی در زمینه نجوم نظری یا کیهان شناسی نظری در دست اجرا دارند ولی هیچ کدام از آنها در زمینه نجوم "رصدی" فعال نیستند. این در حالی است که کیهان شناسی نظری تنها بخش کوچکی از علم نجوم است.

پذیرش دانشجوی بین المللی نجوم رصدی

منصوری با تاکید بر اینکه این جهت باید معکوس شود، ادامه داد: از آنجایی که در ابتدای راه هستیم لازم است به تربیت منجم رصدی حرفه ای روی آوریم که در این راستا قرار است پژوهشگاه دانشهای بنیادی با همکاری مشترک دانشگاهها دانشجوی بین المللی نجوم رصدی پذیرش کند.

عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف ادامه داد: طبق این مصوبه ای در وزارت علوم باید نسبت به مطالعه در زمینه سایر طول موجها و تستهای رادیویی نجوم اقدام شود که در این زمینه توجه به سایر علوم چون مهندسی برق و کامپیوتر در کنار این علم ضروری است.

مجری طرح رصدخانه ملی ایران با انتقاد از اینکه در نقشه جامع علمی در این زمینه توجهی نشده است، خاطرنشان کرد: در حال حاضر پروژه راه اندازی رصد خانه ملی و ساخت تلسکوپ در دست اجرا است و از آنجایی که اجرای این پروژه می تواند توسعه علوم مرتبط با این پروژه را به همراه داشته باشد ولی در نقشه علمی کشور اشاره ای به نقش دانشگاهها و تغییرات برنامه آموزشی آنها در زمینه نجوم نشده است.