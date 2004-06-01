گزارش هاي فعاليت هاي هسته اي ايران به جاي آژانس از آمريكا و اروپا سر درمي آورد

وي در گفتگو با خبرنگار سياسي "مهر" گفت : البرادعي هر اندازه كه حسن نيت و صداقت داشته باشد نمي تواند در برابر فشارهاي خرد كننده آمريكا و تبليغات آمريكا- اسراييل مقاومت كند و ناچار است در بيان و نوشتن گزارش خود ، فعاليت هاي غيرمتعارف را به ايران منتسب و در اين خصوص دو پهلو صحبت كند .



مجتهدزاده افزود : آنچه كه در ماه ژوئن اتفاق افتاد در بهترين شرايط همان است كه در ماه مارس اتفاق افتاد و آن اينكه در يك گزارش دوپهلو از يك طرف از ايران و همكاريهايش تشكر مي كند و ازسوي ديگر با توجه به اينكه سندي در دست نيست ايران را متهم به مخفي كاري و يا تلاش براي دستيابي به سلاح هاي هسته اي مي كند و يا جملاتي چون " ايران ممكن است به كارهايي دست بزند" عنوان مي كند .



وي تصريح كرد : عليرغم آنكه بازرسان آژانس اعلام مي كنند كه در ايران بازرسي كرده اند و همه چيز سالم است ، باز مي گويند كه شك داريم و اعلام نمي كنند كه اين شك برچه اساسي است ، دليل عمده آنها اين است كه ايران به غني سازي اورانيوم دسترسي پيدا كرده است و اين حقيقت با بي صداقتي زير پا گذاشته مي شود.



اين استاد دانشگاه با اشاره به اينكه ايران براساس تعهد خود فن آوري غني سازي اورانيوم را به طور داوطلبانه متوقف كرده است، اظهار داشت: وقتي در اساسنامه و مقررات مربوط به فعاليت هاي هسته اي حق استفاده از انرژي هسته اي مجازشمرده مي شود ، كشورها اين حق را پيدا مي كنند كه از انرژي هسته اي استفاده صلح آميز كنند ، بايد گفت كه استفاده از انرژي هسته اي نمي تواند بدون غني سازي اورانيوم معنا پيدا كند .



مجتهد زاده با تاكيد بر اينكه وقتي البرادعي مي گويد جايي براي نگراني وجود دارد رسما تمام واقعيات را نيز تحت الشعاع قرار مي دهد ، اظهار داشت : تا زماني كه آژانس اينگونه برخورد كند ما با همين وضعيت سر و كار خواهيم داشت ، در دو سال اخير يك گزارش دو پهلو مطرح مي شود و به جاي آنكه اين گزارش را اعضاي شوراي حكام قراربررسي كنند در اختيار نمايندگان آمريكا واروپا در خارج از آژانس قرار مي گيرد و آنها نيزدر نهايت در قبال اين مسئله شروع به چانه زني و معامله مي پردازند و اين اقدام خلاف مقررات است .



وي گفت : براي ايران چاره اي نيست جز آنكه همچنان فعاليتهاي ديپلماتيك خود را گسترش دهد و سعي كند نمايندگان كشورهاي مختلف در آژانس را متوجه حقايق نمايد و عواقب وخيمي را كه اين چنين بدعت گذاري مي تواند داشته باشد و در نهايت دامن گير كشورهاي ديگر شود را متوجه اين قضيه كنند و در اين راستا به هيچ وجه بحث خروج از ان پي تي مطرح نشود و يا خللي در كار آژانس ايجاد نشود .



مجتهدزاده افزود : ايران بايد با هزينه خود از دانشمندان و مطبوعاتي هاي جهان دعوت كند و همزمان با بازرسي بازرسان آژانس ازهمان مناطق به عنوان ناظر بازديد كنند و تا پايان هم ناظر بر موارد بازرسي و هم در كنار بازرسان باشند ، در واقع يك گروه بي طرف دانشگاهي مي تواند دست هاي پليد و توطئه گر را رو كند .