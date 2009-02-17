رفع ممانعت از تحقیقات سلولهای بنیادین جنینی در آمریکا توسط اوباما

به گزارش خبرگزاری مهر، باراک اوباما به زودی اجرائیه ای را به منظور برداشتن توقیف 8 ساله تحقیقات بر روی سلولهای بنیادین جنینی که توسط رئیس جمهور سابق ایالات متحده اجرا شده بود، صادر خواهد کرد. به گفته مشاور اوباما، دیوید اکسلرود به زودی تصمیمات در این زمینه اتخاذ خواهد شد زیرا اوباما در حال بررسی این موضوع است.

جرج بوش در سال 2001 با محدود کردن سرمایه های فدرال در زمینه تحقیقات سلولهای بنیادین جنینی این تحقیقات را نیز با محدودیت مواجه ساخت. وی این عمل را در راستای توجه به مخالفت طرفداران محافظه کار خود در رابطه با این نوع از تحقیقات بر روی سلولهای جنین انسان انجام داد.

سلولهای بنیادی جنینی ابتدایی ترین سلولهای انسانی هستند که می توان آنها را به هر نوع سلول در بدن انسان تبدیل کرد. محققان بر این باورند که با تحقیق در این زمینه به تدریج می توان به درمان بسیاری از بیماریهای لاعلاج انسانی از قبیل پارکینسون، دیابت، بیماری های قلبی و اختلالات نخاعی دست یافت.

اوباما در دوره تبلیغات ریاست جمهوری خود وعده کرده بود که روند بوش را معکوس کرده و امکان انجام گسترده این تحقیقات را فراهم خواهد آورد. در همین رابطه سازمان FDA در ماه گذشته با دادن مجوز به منظور انجام آزمایش سلولهای بنیادی قسمتی از مسیر انجام این فعالیتها را هموار ساخت.

بر اساس گزارش رویترز، سلولهای بنیادی سلولهای اصلی بدن انسان هستند که باعث رشد تمامی نسوج، اندامها و خون می شوند. در عین حال سلولهای بنیادی جنینی یکی از قدرتمندترین سلولهای بنیادی بدن به شمار می روند که توانایی رشد دادن هر نوع اندامی را خواهند داشت.