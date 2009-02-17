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۲۹ بهمن ۱۳۸۷، ۱۱:۱۰

"سایه" روی میز تدوین است

"سایه" روی میز تدوین است

فیلم تلویزیونی "سایه" به کارگردانی بیژن شکرریز همزمان با تصویربرداری مراحل تدوین را سپری می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم تلویزیونی 17 بهمن کلید خورده و تصویربرداری همچنان ادامه دارد. رضا مطهری هم مشغول تدوین پروژه است. مضمون فیلم "سایه" محصول جدید گروه فیلم و سریال شبکه دو درباره زنی است که پس از مشاجره و درگیری شوهرش با چالشی بزرگ روبرو می‌شود و واکنش همسر به این پدیده مراحل روحی و روانی را برای زن هویدا می‌سازد.

تاکنون حمیدرضا پگاه، آتنه فقیه نصیری و رامتین خداپناهی مقابل دوربین رفته‌اند. عوامل تولید عبارتند از نویسنده: رویا محقق، تصویربردار: فرهاد مافی، بازیگران: علیرضا اناری، فاطمه درستکار، بهادر سپهریان و بهادر ابراهیمی، طراح صحنه و لباس: دلارام ششوان، صدابردار: شهرام متولی‌باشی، تدوینگر: رضا مطهری، طراح گریم: فاطمه سنجرانی، دستیار کارگردان: گلچهره دانش، مدیر تولید: مجید امانی‌زاده، روابط عمومی: محسن سلیمانی فاخر.

کد مطلب 835375

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