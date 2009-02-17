"سایه" روی میز تدوین است

به گزارش خبرنگار مهر، این فیلم تلویزیونی 17 بهمن کلید خورده و تصویربرداری همچنان ادامه دارد. رضا مطهری هم مشغول تدوین پروژه است. مضمون فیلم "سایه" محصول جدید گروه فیلم و سریال شبکه دو درباره زنی است که پس از مشاجره و درگیری شوهرش با چالشی بزرگ روبرو می‌شود و واکنش همسر به این پدیده مراحل روحی و روانی را برای زن هویدا می‌سازد.

تاکنون حمیدرضا پگاه، آتنه فقیه نصیری و رامتین خداپناهی مقابل دوربین رفته‌اند. عوامل تولید عبارتند از نویسنده: رویا محقق، تصویربردار: فرهاد مافی، بازیگران: علیرضا اناری، فاطمه درستکار، بهادر سپهریان و بهادر ابراهیمی، طراح صحنه و لباس: دلارام ششوان، صدابردار: شهرام متولی‌باشی، تدوینگر: رضا مطهری، طراح گریم: فاطمه سنجرانی، دستیار کارگردان: گلچهره دانش، مدیر تولید: مجید امانی‌زاده، روابط عمومی: محسن سلیمانی فاخر.